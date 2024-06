Vor wichtigen Wirtschaftsdaten und geldpolitischen Signalen haben die US-Börsen am Montag moderat zugelegt. Heute sind die Vorzeichen dagegen wieder leicht negativ, da Anleger gespannt auf neue Impulse warten. Am Mittwoch werden neue Inflationsdaten und die Zinspolitik der US-Notenbank Fed im Fokus stehen. Bei Broadcom kommen dazu noch nach Börsenschluss die neusten Quartalszahlen - Volatilität ist also garantiert. Das müssen Anleger jetzt wissen.

