EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Prognose

The Platform Group AG mit erfolgreichem Kapitalmarkttag und Erhöhung der Mittelfristprognose



11.06.2024 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG mit erfolgreichem Kapitalmarkttag und Erhöhung der Mittelfristprognose



Düsseldorf, 11. Juni 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat heute ihren Kapitalmarkttag mit über 60 Investoren, Bankenvertretern und Aktionären in Frankfurt am Main abgehalten. Im Rahmen des Kapitalmarkttages wurde wesentlich auf die M&A-Strategie, die Softwarenentwicklung sowie auf konkrete Integrationsprojekte der TPG eingegangen. Der Vorstand der The Plaform Group AG erwartet vor dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in 2024, der Wirksamkeit des Kosten- und Effizienzprogrammes und der vorgenommenen Akquisitionen seit Januar 2024 eine positive Entwicklung hinsichtlich der mittelfristigen Planung der TPG.



Mittelfristige Planung - Erhöhung der Prognose Mittelfristig erwartet der Vorstand der The Platform Group AG für das Geschäftsjahr 2025 ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,1 Mrd. (vorherige Prognose: EUR 1,0 Mrd.), einen Umsatz von mind. EUR 550 Mio. (erstmalige Bekanntgabe) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7 % und 10 % (unverändert zur Prognose) erreichen zu können. Zudem ist mittelfristig ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten).



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Unsere vier Segmente entwickeln sich positiv, das erste Quartal war über der internen Erwartung und wir sehen eine Pipeline, die uns sehr positiv stimmt. Das aktuelle Marktumfeld erlaubt es uns, antizyklisch zu handeln und in Nischen unsere Plattformlösungen zu implementieren. Daher müssen wir, um eine realistische Mittelfristplanung am Kapitalmarkt zu kommunizieren, die mittelfristige Prognose für das Jahr 2025 bereits jetzt anheben."



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



11.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com