SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Die Aktie des US-Grafikkarten-Herstellers Nvidia schloss gestern nach dem durchgeführten Aktiensplit im Verhältnis 10:1 in den USA leicht im Plus. Die Aktie der Nvidia Corp. (Nasdaq: NVDA, ISIN: US67066G1040) schloss gestern in den USA im Handel bei 121,79 US-Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...