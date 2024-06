Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im Monat Mai auf den angelegten Vorsorgegeldern eine gute Rendite erzielt. Nach Abzug von Gebühren haben die von der UBS betrachteten rund 100 Kassen eine durchschnittliche Performance in Höhe von 1,15 Prozent erzielt, wie die Grossbank am Dienstag mitteilte. Damit wurde auf den Vorsorgegeldern nach der bereits guten Entwicklung im Startquartal und einem Rückgang im April an den Finanzmärkten wieder gutes ...

