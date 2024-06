EQS-News: Tacalyx GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Weiterentwicklung seiner Anti-TACA-Krebstherapien BERLIN, Germany, 11. Juni, 2024 - Tacalyx, ein privates Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Anti-TACA-Krebstherapien ("Tumor Associated Carbohydrate Antigens") konzentriert, gibt die Erweiterung seiner Seed-Finanzierung auf über 14 Mio. Euro bekannt. Diese Erweiterungsrunde wurde von dem neuen Investor Thuja Capital angeführt, und als Teil der Finanzierung wird Evan Castiglia, Partner bei Thuja Capital, dem Aufsichtsgremium beitreten. Thuja schließt sich damit den bestehenden Investoren Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Kurma Partners, High-Tech Gründerfonds (HTGF), coparion, IdInvest/Eurazeo, Creathor Ventures und der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) an. Tacalyx ist ein Vorreiter in der Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Therapeutika, die auf TACAs abzielen. Dabei handelt es sich um Glykan-Strukturen, die häufig auf Krebszellen zu finden sind, jedoch nicht in differenziertem Gewebe unter normalen physiologischen Bedingungen vorkommen. Anti-TACA-Antikörper ermöglichen daher eine spezifische Erkennung von Krebszellen und können zu verschiedenen Behandlungsmodalitäten weiterentwickelt werden, darunter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) oder T-Zell-Engager (TCEs). Mit seiner herausragenden Expertise in der Glykan-Biologie und -Manipulation hat Tacalyx eine Pipeline mit mehreren erstklassigen Wirkstoffen aufgebaut, die auf verschiedene TACAs in mehreren soliden Tumorindikationen abzielen. Mit den zusätzlichen Finanzmitteln plant Tacalyx zwei seiner neuartigen Antikörper bis in die späte präklinische Phase zu entwickeln und mehrere Programme in früheren Phasen voranzutreiben. "Wir sehen ein großes Potenzial in der Expertise und Technologie von Tacalyx im wachsenden Bereich der Glykan-Biologie und glauben, dass diese Technologieplattform neuartige und hochspezifische Behandlungsoptionen für Patienten mit verschiedenen soliden Tumoren schaffen kann. Wir freuen uns, das Team bei der Entwicklung dieses vielversprechenden Ansatzes zu unterstützen", sagte Evan Castiglia, Partner bei Thuja Capital. Tacalyx hat eine einzigartige chemische Plattform aufgebaut, mit der sie zuverlässig bona fide Antikörper gegen TACAs generieren und validieren kann. Dabei verwendet das Unternehmen maßgeschneiderte synthetische Antigene in Kombination mit hochentwickelten Technologien zur Generierung von Antikörpern. Um die Entwicklungspipeline zu erweitern, ist Tacalyx mehrere akademische Kooperationen zur Identifizierung neuer TACAs eingegangen. Mit seiner Plattform hat Tacalyx eine Pipeline von sieben Projekten entwickelt, die sowohl auf bekannte als auch auf neuartige TACAs mit hoher Relevanz für menschliche maligne Erkrankungen abzielen. Dr. Peter Sondermann, CEO und Mitgründer von Tacalyx, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Seed-Finanzierung auf insgesamt über 14 Mio. Euro aufstocken konnten. Mit diesen zusätzlichen Mitteln werden wir in der Lage sein, zwei unserer Wirkstoffe bis zum klinischen Kandidaten weiterzuentwickeln und andere so weit voranzutreiben, dass sie für die präklinische Entwicklung bereit sind. Dank unserer bisherigen Fortschritte sind wir gut aufgestellt, um unsere Pipeline-Kandidaten sowohl eigenständig weiterzuentwickeln als auch Partnerschaftsoptionen zu eruieren, die unsere Krebsforschung weiter voranbringen. Unsere Technologie verspricht neuartige und wirksamere Behandlungsmöglichkeiten für Krebsarten, die bisher nicht adäquat behandelt werden können. Wir freuen uns darauf, die nächsten Schritte mit der Unterstützung unserer erweiterten Investorenbasis zu gehen." XXX Über Tacalyx Tacalyx ist ein privates Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Anti-TACA-Antikörpern (Tumor Associated Carbohydrate Antigen) zur Behandlung von Krebs konzentriert. TACAs werden während der malignen Transformation in einem mikroevolutionären Prozess gebildet. Die Expression von TACAs ist in vielen Arten von Krebszellen erhöht, was sie zu attraktiven potenziellen Zielen für die Krebsbehandlung macht, indem man die natürliche Immunantwort nutzt und auf TACAs lenkt. Tacalyx entwickelt seine firmeneigene Technologieplattform, um TACAs als neuartige Zielmoleküle für antikörperbasierte Therapien, einschließlich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und andere Modalitäten, zu nutzen, und hat eine firmeneigene Pipeline mit sieben unabhängigen Projekten aufgebaut. Tacalyx wurde 2019 als Spin-Out des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung (MPIKG) in Potsdam gegründet, basierend auf der Arbeit von Prof. Dr. Peter Seeberger und Dr. Oren Moscovitz. Tacalyx hat seinen Hauptsitz in Berlin und wird von den führenden Biowissenschafts- und Technologieinvestoren Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), Kurma Partners, High-Tech Gründerfonds (HTGF), coparion, Eurazeo/Idinvest Partners, Creathor Ventures und Thuja Capital unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tacalyx.com . Über Thuja Capital Thuja Capital Management (Thuja Capital) verwaltet mehrere Risikokapitalfonds, die auf den Aufbau und die Skalierung von Unternehmen in den Bereichen (Bio-)Pharmazie, Medizintechnik und digitale Gesundheit abzielen. Für ihre Investoren sollen die Investitionen von Thuja neben einer Rendite auch einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patienten haben. Thuja unterstützt Ärzte und Patienten auf der ganzen Welt indem couragierten Unternehmern mit bahnbrechenden Produktkonzepten Kapital und Unterstützung zur Verfügung gestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.thujacapital.com Kontakt:

Tacalyx GmbH

Dr. Peter Sondermann, CEO

Magnusstr. 11

12489 Berlin

info@tacalyx.com

+49 30 407 237 10 Medienanfragen:

MC Services AG

Dr. Regina Lutz / Katja Arnold

Tel.: +49 (0)89 210 228 0

E-Mail: tacalyx@mc-services.eu



