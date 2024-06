Unterföhring (ots) -11. Juni 2024. Das wird Spaß! ProSieben feiert "TV total" mit vier Spezialausgaben am Samstagabend. Das sind vier unterschiedliche Verlängerungen der beliebten Unterhaltungsshow zur Prime Time.Mit "TV total XXL", am Samtag, 31. August, feiern Sebastian Pufpaff und ProSieben die größte "TV total"-Party aller Zeiten in der Lanxess Arena in Köln.Noch schöner als "Football is coming home"? "TV total Turmspringen" kommt nach Hause. Diesen Herbst kommt wieder zusammen, was zusammengehört: Das Live-Event findet auf ProSieben statt.Genauso live, genauso auf ProSieben: Sebastian Pufpaff sucht das lustigste Bundesland im "TV total Bundesvision Comedy Contest". Jedes schickt seine größte Lachnummer ins Rennen: Welches wird das witzigste Bundesland?Zu leichte Unterhaltung? "TV total" kann auch anders: Erstmals findet in diesem Winter das "TV total Promi Wrestling" statt. Natürlich am Samstag. Natürlich auf ProSieben.Du willst dabei sein? Tickets für "TV total XXL" gibt's hier: https://myshow.de/formats/tv-total-xxl (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmyshow.de%2Fformats%2Ftv-total-xxl&data=05%7C02%7CNathalie.Galina%40seven.one%7C5fae895040624c9dbe1208dc84ad75d3%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C0%7C0%7C638531127749943066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1S6FEz15IcAaXUvPXYU5ADTLAPvb65tqQInomL3bEik%3D&reserved=0)"TV total XXL", am Samstag, 31. August 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5798869