München (ots) -Die aktuelle Krise in der Baubranche bringt Gewinner und Verlierer hervor. Wer die Krise als Chance begriffen hat und sich jetzt über eine florierende Auftragslage freut, steht schnell vor der nächsten Herausforderung: Der anhaltende Fachkräftemangel hemmt die Wachstumschancen vieler Unternehmen. Als einer der Gründer und Geschäftsführer der Stoneberg IT Recruitment GmbH hat es Duc Nguyen sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen, unter anderem aus dem Engineering-Bereich, bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte zu unterstützen. In diesem Artikel verrät er, vor welchen Herausforderungen die Unternehmen stehen, wie die Zusammenarbeit mit der Stoneberg IT Recruitment GmbH abläuft und wovon seine Kunden besonders profitieren.Eine große Unsicherheit dominiert die Baubranche: Die Zinsen steigen, während finanzpolitische Impulse zur Entlastung nicht zu erwarten sind und gleichzeitig werden Baumaterialien nicht nur immer teurer, sondern können teilweise gar nicht geliefert werden. In der Folge ziehen viele Bauherren und Projektentwickler ihre Bauprojekte zurück oder geben sogar ganze Baustellen auf. Demgegenüber stehen aber auch Unternehmen, die diese Krise als Chance begreifen. Derartige Generalunternehmer verfügen dauerhaft über Projekte, die sie zum Teil auch im Ausland abwickeln. Während also einige Unternehmen ums Überleben kämpfen, besteht ihre größte Herausforderung darin, offene Stellen adäquat zu besetzen, um damit auch dem mitunter rasanten Wachstum standhalten zu können. Aufgrund der damit verbundenen Kosten scheuen sich die meisten Handwerks- und Bauunternehmen jedoch vor professioneller Unterstützung bei der Personalgewinnung. "Wer jetzt nicht ins Recruiting investiert, verschenkt großes Wachstumspotential - und damit viel Geld", verrät Duc Nguyen."Mithilfe unseres breiten Kandidatennetzwerks können offene Stellen schnell und entsprechend der Anforderungen besetzt werden. So können die Unternehmen nicht nur ihrer Auftragslage bei gleichbleibend hoher Arbeitsqualität gerecht werden, sondern schützen ihre Mitarbeiter auch vor Überbelastung und Druck", fährt der Experte fort. Als einer der Gründer und Geschäftsführer der Stoneberg IT Recruitment GmbH ist Duc Nguyen Experte in der Personalgewinnung und darauf spezialisiert, für Unternehmen passgenaue Kandidaten zu finden. Gemeinsam mit seinem Kollegen Cenk, der diesen Unternehmensbereich mit ihm leitet, gelingt es ihm durch die gezielte Aufteilung und Spezialisierung des Marktes, individuelle Lösungen für die Personalbedürfnisse ihrer Kunden zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Im Gegensatz zu anderen Recruiting-Agenturen unterstützen die Experten nicht dabei, Bewerbungen zu generieren, sondern liefern als Direktvermittler fertige Profile mehrerer optimal passender Kandidaten aus ihrem Netzwerk. Dabei profitieren sowohl die Handwerks- und Bauunternehmen als auch die potenziellen Mitarbeiter von effizienten Prozessen und auf die speziellen Bedürfnisse abgestimmten Zusammenarbeit mit der Stoneberg IT Recruitment GmbH.Stoneberg IT Recruitment GmbH findet Personallösungen, die für alle Beteiligten optimal sindAnhaltender Personalmangel kann gravierende Folgen für Unternehmen der Baubranche haben. Denn wächst die Auftragslage, ohne dass neues Personal eingestellt wird, führt das zu großer Unsicherheit und einer erhöhten Arbeitsbelastung für bestehende Mitarbeiter. In der Folge ist mit Unzufriedenheit und Kündigungen zu rechnen. Oft versuchen die Unternehmen dann, eine Person einzustellen, die in allen Bereichen ein bisschen unterstützen kann. "Statt nach der eierlegenden Wollmilchsau zu suchen, sollten Arbeitgeber versuchen, einzelne Stellen gezielt mit Experten für das jeweilige Fachgebiet zu besetzen. Nur so kann jeder produktiv und zufrieden seiner Arbeit nachgehen und gute Ergebnisse produzieren", rät Duc Nguyen. Zudem stehen sich viele Unternehmen aufgrund veralteter Sichtweisen als Arbeitgeber selbst im Wege. Beispielsweise verlangen sie eine übermäßige Reisebereitschaft oder untersagen die private Nutzung des Firmenwagens.Die Stoneberg IT Recruitment GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kluft zwischen den falschen Vorstellungen der Arbeitgeber und den tatsächlichen Bedürfnissen der Arbeitnehmer zu schließen. Als Vermittler zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer analysieren sie die individuellen Probleme ihrer Kunden, insbesondere in Bezug auf ihre unternehmerischen Ziele und Gegebenheiten, und suchen anschließend nach Kandidaten, die speziell zu dem jeweiligen Unternehmen und der dort zu besetzenden Stelle passen. Um auch die Wünsche, Ansprüche und Bedürfnisse auf Arbeitnehmerseite zu verstehen, beschäftigen Cenk Ernes Sönmez und sein Team sich außerdem intensiv mit den Kandidaten. "Letztendlich soll die Vermittlung zu einem Match führen, mit dem alle Beteiligten zufrieden sind, damit einer langfristigen Zusammenarbeit nichts entgegensteht", so der Geschäftsführer der Stoneberg IT Recruitment GmbH.Individuelle Zusammenarbeit, moderne Recruiting-Prozesse und erfolgsbasiertes HonorarTrotz Spezialisierung auf die Direktvermittlung, unterstützt die Stoneberg IT Recruitment GmbH ihre Kunden im Falle eines Engpasses auch mit kurzfristigen Lösungen, beispielsweise bei projektbezogenem Bedarf. Dabei arbeiten die Experten stets nach dem "No cure, no pay"-Prinzip, einer erfolgsbasierten Methode, bei der der Kunde nur im Falle tatsächlicher Einstellungen zahlt. Im Gegensatz zu anderen Anbietern stellen die Recruiting-Experten ihren Kunden mehrere Kandidaten vor, die für die Besetzung der offenen Stelle allesamt optimal geeignet sind. "Unsere Anforderungsprofile enthalten unter anderem eine ausführliche Skill-Matrix, die der Bewerber vorab bekommt, um einzutragen, welche der geforderten Fähigkeiten er mitbringt", erklärt Duc Nguyen.Um sicherzustellen, dass die Kandidaten sich wertgeschätzt fühlen, ihr Interesse nicht verlieren und nicht zwischenzeitlich eine andere Stelle annehmen, arbeitet die Stoneberg IT Recruitment GmbH mit komprimierten Prozessen, die ein schnelles und gut strukturiertes Bewerbungsverfahren ermöglichen. Neben der Startup-Kultur und unkonventionellem Denken zählt auch ein hohes Maß an Flexibilität zu den Faktoren, die den Arbeitsalltag prägen. Als professioneller Partner steht das Team um Duc Nguyen den Kunden rund ums Thema Personal beratend zur Seite und unterstützt darüber hinaus auch dabei, die Prozesse innerhalb ihrer HR-Abteilungen zu optimieren. "Wir wollen nicht nur Talente für unsere Kunden finden, sondern auch den Personalmarkt durch Technologie revolutionieren. Um dabei jeden Tag besser zu werden, gehen wir auch mal ungewöhnliche Wege", verrät Duc Nguyen.Über die IT hinaus: Wie die Stoneberg IT Recruitment GmbH ihr umfassendes Angebot auch auf den Engineering-Bereich ausweiteteDuc Nguyen hat sich ursprünglich darauf spezialisiert, Unternehmen aus der IT-Branche bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte zu unterstützen. Doch bald wuchs die Nachfrage über die IT hinaus: Kunden aus der Baubranche, unter anderem im Bereich Maschinenbau, Architekturbüros und Generalunternehmer, kamen auf ihn zu, beeindruckt von der effizienten Personalvermittlung im IT-Sektor, und baten um Unterstützung auch in anderen Bereichen. Diese neuen Herausforderungen führten zur Schaffung einer spezialisierten Abteilung, die sich ausschließlich auf den Engineering-Bereich konzentriert. Heute unterstützt die Stoneberg IT Recruitment GmbH erfolgreich Unternehmen aus verschiedensten Ingenieurdisziplinen, darunter Maschinenbau, Architektur und Bauwesen, bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte.