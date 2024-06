Die Europäische Zentralbank hat in der vergangenen Woche die Lockerung der Geldpolitik eingeleitet, als sie erstmals seit 2019 wieder die Zinsen senkte. Zum ersten Mal in der Geschichte führte die EZB damit eine Zinssenkung vor der US-Notenbank durch. Die Fed wird am Mittwoch über die Zinsen entscheiden. Im Gegensatz zur EZB wird sie die Zinssätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...