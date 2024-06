LAS VEGAS, 11. Juni 2024 / IRW-Press / JanOne Inc. (Nasdaq: JAN), ein multidisziplinäres Unternehmen mit den Schwerpunkten Gesundheitswesen und Fintech, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft ALT5 Sigma einen neuen Service namens "ALT5 Settlement Platform" eingeführt hat, der auf den unerschlossenen globalen Markt für die Erstellung digitaler Inhalte abzielt.

Nach Angaben von JanOne ermöglicht die ALT5 Settlement Platform digitalen Plattformen die sofortige Bezahlung aller Urheber von Inhalten (Content Creators) in einer Kryptowährung ihrer Wahl über die Anwendungsschnittstellen (API) der Plattform, unter anderem Bitcoin, Ether, USDT und USDC. Über die ALT5 Settlement Platform können die Nutzer Tausende oder Millionen von Content Creators auf hocheffiziente Weise bezahlen, während der Prozess beschleunigt wird und die mit der Überweisung und Zahlungsabwicklung verbundenen Kosten drastisch reduziert werden. Überdies können Content Creators über die ALT5 Settlement Platform auch eine Prepaid-VISA-Karte rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres automatisch mit Kryptowährungen aufladen, womit sie dann bei den 130 Millionen Händlern in über 200 Ländern, die Visa-Karten entgegennehmen, einkaufen oder bei einem der 14.500 Finanzinstitute weltweit Geld abheben können.

"Der globale Markt für die Erstellung digitaler Inhalte wurde im Jahr 2023 auf 27,3 Milliarden $ geschätzt und dürfte von 2023 bis 2030 mit einer Rate von 13,3 % anwachsen. Auch wenn es viele andere Zielmärkte mit den gleichen Bedürfnissen gibt, ist dieses Marktsegment sehr fortschrittlich und versteht den Vorteil der sofortigen globalen Zahlungsabwicklung, die für Content Creators unentbehrlich ist", so Andre Beauchesne, President von ALT5. "Es gibt weltweit mehr als 200 Millionen Content Creators auf Plattformen wie TikTok, YouTube und Twitch, und die meisten von ihnen verdienen weniger als 100.000 $ pro Jahr. Die Auszahlung kleinerer Beträge an Millionen dieser Creators im Rahmen des traditionellen Bankwesens ist sowohl für die Plattformen als auch für die Content Creators zeitaufwändig und kostspielig. Unser Produkt löst dieses Problem auf elegante Weise", fügt Herr Beauchesne hinzu.

Die ALT5 Settlement Platform wurde im September 2023 im Rahmen eines Pilotprojekts mit einem anfänglichen Volumen von 1 Million $ pro Monat eingeführt. Das Abwicklungsvolumen ist für diese begrenzte Anzahl von Kunden mittlerweile auf über 7 Millionen $ pro Monat angewachsen.

Über ALT5 Sigma Inc.

ALT5 wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein FinTech-Unternehmen, das Blockchain-basierte Technologien der nächsten Generation anbietet, um den Übergang zu einem neuen globalen Finanzparadigma zu ermöglichen. Über seine Tochtergesellschaften bietet ALT5 seinen Kunden zwei primäre Plattformen: "ALT5Pay" und "ALT5 Prime". Das Unternehmen hat im Jahr 2023 Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 1,2 Milliarden $ verarbeitet.

ALT5 Pay ist ein Kryptowährungs-Zahlungsgateway, das es registrierten und zugelassenen globalen Händlern ermöglicht, Zahlungen in Kryptowährungen anzunehmen und zu tätigen oder die Zahlungsplattform ALT5 Pay in ihre Anwendungen oder Betriebe zu integrieren, indem sie das Plug-in mit WooCommerce oder die Checkout-Widgets und APIs von ALT5 Pay verwenden. Händler haben die Option, automatisch in Papierwährungen (US-Dollar, kanadische Dollar, Euro und britische Pfund) zu wechseln oder ihre Zahlung in Form von digitalen Aktiva zu erhalten.

ALT5 Prime ist eine elektronische Plattform für außerbörslichen Handel, die es registrierten und zugelassenen Kunden ermöglicht, digitale Aktiva zu kaufen und zu verkaufen. Die Kunden können digitale Aktiva mit Papiergeld kaufen, aber auch umgekehrt digitale Aktiva verkaufen und dafür Papiergeld erhalten. ALT5 Prime ist über einen browserbasierten Zugang, eine App namens "ALT5 Pro", die im Apple App Store und bei Google Play heruntergeladen werden kann, über die FIX API von ALT5 Prime sowie über das NYFIX-Gateway von Broadridge Financial Solutions für zugelassene Kunden verfügbar.

Über JanOne

JanOne ist ein einzigartiges, an der NASDAQ notiertes multidisziplinäres Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Gesundheitswesen und Fintech. JanOne ist eines der Wertpapiere, die dem Russell Microcap Index zugrunde liegen. Im Rahmen seiner Biotech-Aktivitäten entwickelt JanOne innovative, umsetzbare Lösungen, die dabei helfen sollen, die Opioid-Krise zu beenden. JanOne widmet sich der Finanzierung von Ressourcen in den Bereichen Innovation, Technologie und Bildung, um eine Lösung für die nationale Opioid-Epidemie zu finden, die eine der tödlichsten und am weitesten verbreiteten in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist. Die in der klinischen Erprobung befindlichen Arzneimittel von JanOne haben sich als vielversprechend erwiesen, zumal sie auf innovative Weise die Ursachen von Schmerzen bekämpfen und somit eine strategische Option für Ärzte darstellen, die ihre Patienten nicht mit abhängig machenden Opioiden behandeln wollen.

ALT5, eine Tochtergesellschaft von JanOne, ist ein globales FinTech-Unternehmen, das Blockchain-basierte Technologien der nächsten Generation für den Handel, das Clearing, die Abwicklung, die Zahlung und die Verwahrung digitaler Instrumente anbietet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.janone.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Aussagen, dass JAN 101 PAD behandeln wird, dass JAN 123 CRPS behandeln wird, den Zeitpunkt des Beginns der klinischen Studien, dass die FDA die Zulassung von JAN 123 über den 505(b)(2)-Pfad zulassen wird, dass JAN 101 nach der Zulassung sofort den PAD-Markt stören wird, und andere Aussagen, die Wörter wie "fortsetzen", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", "hoffen", "sollten", "würden", "können", "potenziell" und andere ähnliche Ausdrücke beinhalten. Diese Pressemeldung enthält auch Aussagen und Links, die sich auf die Rentabilität und das voraussichtliche Wachstum der Plattformen und des Geschäfts von ALT5 beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf internationale Währungsrisiken, Kreditrisiken von Dritten oder Kunden, Haftungsansprüche, die sich aus den Diensten von Alt5 ergeben, und technologische Herausforderungen für zukünftiges Wachstum oder Expansion. Solche Aussagen spiegeln JanOnes gegenwärtige Einschätzung zukünftiger Ereignisse wider, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar von JanOne als vernünftig erachtet werden, aber von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen.

Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von JanOne wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die in den regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten des Unternehmens genannten Faktoren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die im Abschnitt "Risk Factors" in den von JanOne bei der SEC eingereichten Berichten dargelegten Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen abweichen. JanOne hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. JanOne kann nicht versichern, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Einzelpersonen werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind, und dementsprechend werden Investoren davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind.

