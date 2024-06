Die Situation am österreichischen Frühkartoffelmarkt war in der letzten Woche angespannt, berichtet das Agrarische Informationszentrum (AIZ). Im gesamten Bundesgebiet hat es in den letzten Tagen immer wieder mehr oder minder stark geregnet. Auf schweren Böden mussten die Erntearbeiten gänzlich eingestellt werden. Bildquelle: Pixabay Lediglich auf sandigen Böden gab es...

Den vollständigen Artikel lesen ...