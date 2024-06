Vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland dürfte dies vertraut sein: Die gelbe Tonne zur Entsorgung von Verpackungen ist schnell voll. Das liegt auch an Einweg-Lebensmittelverpackungen aus Kunststoffen, deren Einsatz in den letzten Jahren beständig zugenommen hat, berichtet das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Damit sich dieser...

Den vollständigen Artikel lesen ...