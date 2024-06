Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Hallenbarter, nach 22 Jahren bei der Schwyzer Kantonalbank, zuletzt in der Geschäftsleitung verantwortlich für "Digitalisierung & Services», sind Sie seit 1. März bei der Inventx zuständig für den Bereich Banking. Was hat Sie zum Wechsel bewogen, wie unterscheiden sich die Kulturen der beiden Unternehmen? Damian Hallenbarter: Nach 15 Jahren in der Geschäftsleitung und mit knapp 50 stellte sich mir die Frage, ob ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...