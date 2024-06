DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen gehen von US-Daten in Deckung

FRANKFURT (Dow Jones)--Überwiegend mit Verlusten zeigen sich die Börsen im Asien-Pazifik-Raum im Handelsverlauf am Mittwoch. Einen Ausreißer nach unten macht Hongkong. Die Aktienmärkte stehen ganz im Bann der bevorstehenden Notenbanksitzung und neuen Inflationsdaten. Entsprechend vorsichtig zeigen sich Aktien- und Rentenmärkte, auch am Devisenmarkt herrscht Ruhe. Dabei gibt es einen latenten Aufwertungsdruck im US-Dollar gegen alle Währungen, seitdem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag stark ausgefallen war.

Aus China wurden Verbraucher- und Produzentenpreise für Mai veröffentlicht. Beide lagen im erwarteten Rahmen und sorgen kaum für Impulse. Die Verbraucherpreise stiegen mit 0,3 Prozent zum vierten Mal in Folge. Sie zeigen, dass der Anstieg der Nahrungsmittelpreise unter Kontrolle zu sein scheint. Die für den Export wichtigen Erzeugerpreise gingen um 1,4 Prozent gegen Vorjahr zurück, es war bereits der 20. Rückgang in Folge. Während die Börse in Schanghai sich unverändert zeigt, geht es Hongkong es um 1,5 Prozent abwärts.

Zinssenkungen werden von der US-Notenbank am Abend (MESZ) zwar nicht erwartet, jedoch Aussagen in Richtung Inflationserwartung. Dies dürfte die Zinserwartungen am Rentenmarkt und damit die Zinskurven prägen.

Auch von der Notenbanksitzung der Bank of Japan am Freitag wird keine Zinsänderung erwartet. Nach der Aufgabe der Kurvenkontrolle und der folgenden Auflösung sogenannter Carry Trades wird vor allem auf Pläne zur Rückführung des Anleihekaufprogramms geachtet. Die Analysten der UBS rechnen erst im Oktober mit einer regulären Zinserhöhung in Japan, sehen jedoch die Möglichkeit einer überraschenden Erhöhung im Juli. Der Yen zeigt sich in diesem Umfeld wenig verändert, der Nikkei-Index in Tokio gibt um gibt um 0,6 Prozent nach auf 28.909 Punkte.

In Seoul schießt der Kurs des Apple-Zulieferers LG Innotek um 14 Prozent nach oben, nachdem Apple am Vortag um über 7 Prozent auf eiun Rekordhoch gestiegen waren.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.710,70 -0,6% +1,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.909,20 -0,6% +16,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.716,44 +0,4% +2,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.027,41 -0,0% +1,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.913,10 -1,4% +7,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.314,48 +0,2% +2,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.613,74 +0,1% +10,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:16 % YTD EUR/USD 1,0738 -0,0% 1,0742 1,0764 -2,8% EUR/JPY 168,83 +0,0% 168,79 169,29 +8,5% EUR/GBP 0,8428 -0,0% 0,8431 0,8464 -2,8% GBP/USD 1,2740 -0,0% 1,2740 1,2718 +0,1% USD/JPY 157,24 +0,1% 157,13 157,27 +11,6% USD/KRW 1.377,80 -0,1% 1.379,08 1.378,87 +6,2% USD/CNY 7,1073 -0,0% 7,1103 7,1073 +0,1% USD/CNH 7,2695 -0,0% 7,2718 7,2700 +2,0% USD/HKD 7,8093 -0,0% 7,8123 7,8086 0% AUD/USD 0,6615 +0,1% 0,6606 0,6603 -2,9% NZD/USD 0,6143 +0,0% 0,6142 0,6124 -2,8% Bitcoin BTC/USD 67.536,64 +0,2% 67.396,89 67.770,80 +55,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,34 77,9 +0,6% +0,44 +8,0% Brent/ICE 82,28 81,92 +0,4% +0,36 +8,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.313,41 2.316,83 -0,1% -3,43 +12,2% Silber (Spot) 29,37 29,28 +0,3% +0,09 +23,5% Platin (Spot) 959,20 956,00 +0,3% +3,20 -3,3% Kupfer-Future 4,52 4,51 +0,3% +0,01 +15,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

