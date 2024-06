DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Börsianer und Ökonomen erwarten, dass die Fed ihren Leitzins bei der laufenden Sitzung beibehalten wird, weil die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung weitgehend zum Stillstand gekommen sind. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses haben zwar signalisiert, dass eine Schwäche des Arbeitsmarktes sie dazu veranlassen könnte, die Zinssätze zu senken, aber bislang ist der Arbeitsmarkt robust geblieben. Fed-Chef Jerome Powell hatte jüngst signalisiert, dass die Hochzinspolitik wohl noch länger Bestand haben müsse, um die Inflationswelle zu brechen. Derzeit werden eine oder zwei Zinssenkungen in diesem Jahr als die wahrscheinlichsten Szenarien angesehen, aber die Notenbanker werden ihre Projektionen zu Wachstum und Inflation aktualisieren, um zu schätzen, wo sie die Zinssätze am Ende dieses Jahres sehen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Mai zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj 16:30 EIA-Rohöllagerbestände

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.388,50 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.262,75 +0,1% Nikkei-225 38.933,08 -0,5% Hang-Seng-Index 17.962,93 -1,2% Kospi 2.724,92 +0,7% Shanghai-Composite 3.036,23 +0,3% S&P/ASX 200 7.714,40 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Einen Ausreißer nach unten macht Hongkong, wo unter anderem Autoaktien sehr schwach im Markt liegen. Marktbeobachter verweisen dazu auf die drohenden Strafzölle gegen chinesische Autoexporteure und eine gesenkte Absatzprognose für Elektroautos von Geneal Motors. Daneben stehen die Börsen im Bann der bevorstehenden Notenbanksitzung und neuen Inflationsdaten. Entsprechend vorsichtig zeigen sich Aktien- und Rentenmärkte, auch am Devisenmarkt herrscht Ruhe. Aus China wurden Verbraucher- und Produzentenpreise für Mai veröffentlicht. Beide lagen im erwarteten Rahmen und sorgen kaum für Impulse. In Seoul schießt der Kurs des Apple-Zulieferers LG Innotek um 14 Prozent nach oben, nachdem Apple am Vortag um über 7 Prozent auf eiun Rekordhoch gestiegen waren.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.747,42 -0,3% -120,62 +2,8% S&P-500 5.375,32 +0,3% 14,53 +12,7% Nasdaq-Comp. 17.343,55 +0,9% 151,02 +15,5% Nasdaq-100 19.210,19 +0,7% 135,51 +14,2% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 857 Mio 887 Mio Gewinner 1.057 1.402 Verlierer 1.749 1.403 unverändert 80 85

Freundlich - Vor dem "Super-Mittwoch" stützten sinkende Marktzinsen, was sich insbesondere bei den zinsempfindlicheren Nasdaq-Indizes mit vielen Technologie- und Wachstumswerten niederschlug. Während der Dow - belastet unter anderem von Boeing - nachgab, marschierten S&P-500 und Nasdaq-Composite auf Rekordhochs. Im Handel war zudem von Zurückhaltung die Rede. Zur Wochenmitte werden zunächst US-Inflationsdaten veröffentlicht und später am Tag wird sich die US-Notenbank zum weiteren Zinskurs äußern. Es überwog die Erwartung, dass die Fed eher falkenhafte Töne anschlagen wird. Steil um 7,3 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch ging es für Apple. Mit etwas Verspätung reagierte der Kurs doch noch sehr positiv auf die KI-Neuigkeiten von der Apple-Entwicklerkonferenz. Von einem "Game Changer" sprach das Analysehaus Wedbush. Boeing sackten um 2,4 Prozent ab. Der US-Flugzeughersteller erhielt im Mai lediglich vier Flugzeugbestellungen. General Motors rückten um 1,3 Prozent vor, gestützt von einem neuen Aktienrückkaufprogramm.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,83 -5,3 4,88 40,8 5 Jahre 4,41 -7,2 4,48 41,1 7 Jahre 4,40 -7,4 4,47 43,1 10 Jahre 4,40 -6,5 4,46 51,7 30 Jahre 4,53 -6,6 4,60 56,1

Die Renditen sanken deutlich, gestützt von einer starken Nachfrage bei der Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen. Die Rendite der neu platzierten Anleihen lag klar unter der Markterwartung.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:16 % YTD EUR/USD 1,0746 +0,0% 1,0742 1,0764 -2,7% EUR/JPY 168,97 +0,1% 168,79 169,29 +8,6% EUR/GBP 0,8430 -0,0% 0,8431 0,8464 -2,8% GBP/USD 1,2746 +0,0% 1,2740 1,2718 +0,1% USD/JPY 157,26 +0,1% 157,13 157,27 +11,6% USD/KRW 1.376,69 -0,2% 1.379,08 1.378,87 +6,1% USD/CNY 7,1078 -0,0% 7,1103 7,1073 +0,1% USD/CNH 7,2691 -0,0% 7,2718 7,2700 +2,0% USD/HKD 7,8101 -0,0% 7,8123 7,8086 +0,0% AUD/USD 0,6619 +0,2% 0,6606 0,6603 -2,8% NZD/USD 0,6148 +0,1% 0,6142 0,6124 -2,7% Bitcoin BTC/USD 67.282,73 -0,2% 67.396,89 67.770,80 +54,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar wurde gestützt von der Erwartung falkenhafter Aussagen der US-Notenbank. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,50 77,9 +0,8% +0,60 +8,2% Brent/ICE 82,39 81,92 +0,6% +0,47 +8,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Preise bewegten sich leicht um 0,3 Prozent nach oben, gestützt von der Annahme einer starken Kraftstoffnachfrage während der sommerlichen Urlaubssaison. Insbesondere wurde von einer hohen Nachfrage nach Flugzeugkerosin gesprochen. Zudem bekräftigte das Kartell Opec seine Erwartung einer steigenden Nachfrage 2024 und 2025.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.313,76 2.316,83 -0,1% -3,07 +12,2% Silber (Spot) 29,45 29,28 +0,6% +0,18 +23,9% Platin (Spot) 960,45 956,00 +0,5% +4,45 -3,2% Kupfer-Future 4,53 4,51 +0,4% +0,02 +15,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

CHINA - Inflation

Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Mai wie von Volkswirten erwartet um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Im April war die Inflation ebenfalls um 0,3 Prozent gestiegen. Die Erzeugerpreise gingen den 20. Monat in Folge zurück. Der Erzeugerpreisindex fiel im Mai um 1,4 Prozent. Hier war ein Minus von 1,5 Prozent geschätzt worden.

ELON MUSK/OPENAI

Im Streit zwischen Elon Musk und dem KI-Startup OpenAI gibt es eine Wende. Musk hat seine Klage gegen OpenAI und dessen CEO Sam Altman zurückgezogen. Eine Erklärung dazu gab Musk nicht ab. Der Milliardär hatte in der Klage behauptet, dass OpenAI gegen die Gründungsvereinbarung verstoßen habe, indem es den Profit über den potenziellen Nutzen der Technologie für die Menschheit gestellt habe. Er verwies darin auch auf die enge Verbindung des Startups mit Microsoft.

AMAZON

wird in den nächsten 15 Jahren Milliarden von Dollar in Taiwan investieren, um dort Rechenzentren zu errichten. Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) kündigte an, bis Anfang 2025 eine AWS-Infrastrukturregion in dem asiatischen Land einzurichten. AWS hatte im Mai angekündigt, 9 Milliarden Dollar in Singapur zu investieren und im Januar, 15 Milliarden Dollar in Japan zu investieren.

ORACLE

hat bei Vorlage von Quartalszahlen mehrere bedeutende Verträge im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt und erwartet, dass die Nachfrage weiter anziehen wird. Oracle berichtete einen Gewinn von 3,14 (Vorjahr: 3,32) Milliarden Dollar oder 1,11 Dollar pro Aktie. Analysten hatten je Aktie 1,15 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 14,28 Milliarden und verfehlte ebenfalls die Konsensschätzung von 14,56 Milliarden Dollar. CEO Safra Catz sagte, Oracle habe die größten Verkaufsabschlüsse seiner Geschichte unterzeichnet - basierend auf der steigenden Nachfrage nach Training mit KI-Modellen in der Cloud-Infrastruktur - insgesamt mehr als 30 Verträge, die mehr als 12,5 Milliarden Dollar wert seien. Oracle kündigte auch Verträge mit Google Cloud sowie separat mit Microsofts Azure und OpenAI an.

