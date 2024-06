Am "Super-Mittwoch" zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein leichter Aufwärtstrend ab. Der DAX wird zu Handelsbeginn dank starker Kursentwicklungen bei SAP rund 0,4 Prozent höher bei 18.450 Punkte erwartet. Insgesamt warten Anleger jedoch gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Zudem könnten diese Themen die Kurse beeinflussen:1. Apple triebt US-Börsen anTrotz bevorstehender ...

