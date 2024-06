Der heutige Handelstag hat es in sich: Zum ersten Mal seit Juni 2020 fällt die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten (14:30 Uhr) auf den gleichen Tag wie die Zinsentscheidung der Fed (20 Uhr). In vielen Analystenkommentaren lesen wir heute Morgen, dass beide Daten die Weichen für die Aktienmärkte im Sommer stellen und wir am Abend mehr Klarheit über den weiteren Verlauf haben werden. Eine durchaus ...

