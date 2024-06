Können Large Language Models uns hinters Licht führen? Und was hat das mit dem Bewusstsein von KI zu tun? Das und mehr erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge. Eine aktuelle Studie ermittelt, wie groß das Potenzial der großen Sprachmodelle für das Lügen und das Betrügen ist. TR-Redakteur Wolfgang Stieler ordnet ein, wieso diese Frage für Diskussionen über ein mögliches Bewusstsein von KI interessant ist und erklärt, was aus den Ergebnissen der Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...