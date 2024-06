München (ots) -Die Vorfreude auf die UEFA EURO 2024 ist riesig, Millionen von Menschen fiebern der ersten Partie zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland am Freitagabend entgegen. Die volle Packung Fußballunterhaltung bekommen Fans bei MagentaTV, denn hier können sie alle 51 Spiele in bester UHD-Qualität genießen. Und wer nach den nervenaufreibenden Spieltagen gern noch eine Extraportion humorvoller EURO-Unterhaltung möchte, kann bei MagentaTV direkt am Ball bleiben. Im Anschluss an die erste Partie feiert dort die neue Late Show "Studio Pille-Palle" mit Schauspieler Fahri Yardim und dem 43-fachen Nationalspieler Jonas Hector gegen 23:30 Uhr seine Premiere. Insgesamt sind zehn Shows an ausgewählten Spieltagen vorgesehen.Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Wir setzen bei der EURO mit MagentaTV ganz bewusst auch abseits der klassischen Berichterstattung Akzente. Mit 'Studio Pille-Palle' zeigen wir, dass uns innovative TV-Unterhaltung am Herzen liegt und dass wir den Mut haben, etwas Neues auszuprobieren. Fahri und Jonas sind die perfekte Besetzung für die Show und werden die Fußball-Fans mit ihrem unkonventionellen Humor begeistern." Fahri Yardim ist derweil überzeugt, dass die Sendung ein voller Erfolg wird: "Studio Pille-Palle wird die beste Show im deutschsprachigen Fernsehen und das ist sehr schön!"Das halbstündige Format bildet bei MagentaTV ein zusätzliches Highlight am Ende ausgewählter Spieltage. Live aus Berlin unterhalten Fahri Yardim und Jonas Hector die Zuschauer mit lustigen Einspielern, Highlight-Szenen, skurrilen Fundstücken und immer mit größter Leidenschaft für den Fußball. Neben den Protagonisten sitzt in jeder Folge zudem ein prominenter Gast auf der Couch. Für die ersten beiden Ausgaben haben sich bereits Schauspieler Freddy Lau gemeinsam und Moderatorin/Influencerin Aminata Belli angekündigt.Gemeinsam mit Fahri und Jonas werden sie die Atmosphäre des Spieltages einfangen und das Geschehen unterhaltsam bewerten. Fahri konfrontiert Jonas beispielsweise mit seiner "Szene des Tages", Jonas hält im Umkehrschluss einen "Überraschungs-Clip" bereit und auch die Gäste haben sich eine spezielle Sequenz vom Spieltag ausgesucht.Alle Spiele bei MagentaTVAls offizieller nationaler Partner der UEFA EURO 2024 unterstützt die Telekom das Fußball-Highlight des Jahres in den Bereichen Telekommunikationsdienste, Sponsoring und Medienrechte. Das Unternehmen Telekom stellt mit MagentaTV die einzige Plattform, die vom 14. Juni bis 14. Juli alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 (https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/uefa-euro-2024-3-exklusivspiele-bei-magentatv-fix-1055458) in Deutschland zeigt. Fünf Partien davon exklusiv.Dazu gehören aus der deutschen Gruppe die Begegnungen Ungarn gegen die Schweiz (15. Juni, 15 Uhr) und Schottland gegen Ungarn (23. Juni, 21 Uhr) sowie Slowenien gegen Serbien (20. Juni, 15 Uhr). Die beiden anderen Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.Alle Information zum UEFA EURO 2024 Engagement der Telekom:Special UEFA EURO 2024 (https://www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/special-uefa-euro-2024)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/5799479