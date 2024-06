FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES RENEW HOLDINGS PRICE TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HOWDEN JOINERY TARGET TO 1210 (1170) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 3000 (2800)P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENEW HOLDINGS TARGET TO 1225 (1180) P - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1059 (1007) PENCE - HSBC RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' - PRICE TARGET 380 PENCE - JEFFERIES CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 140 (170) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4000 (4200) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT REINITIATES ST JAMES'S PLACE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 750 PENCE



- UBS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 705 (655) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

