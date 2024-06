Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) -Wussten Sie, dass Shaquille O'Neal nicht nur Körbe wirft? Man muss es sehen, um es zu glauben - er kann auch auf Arabisch singen! Schalten Sie ein, um zu sehen, wie der NBA-Star die Barren fallen lässt.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9274551-yas-island-watch-shaquille-oneal-sing-arabic/In einer schockierenden Wendung der Ereignisse hat Shaquille O'Neal Slam Dunks gegen Ständchen getauscht! Die ehemalige NBA-Legende wurde in einem Video gesichtet, in dem sie einen arabischen Song singt; die aufregende Sommerkampagne von Yas Island Abu Dhabi, in der das Remake des nostalgischen Hits "AACHAW" zu hören ist.Wir alle wussten, dass Shaq auf dem Platz eine Macht war, mit der man rechnen musste, wir wussten, dass Shaq rappen konnte, wir wussten, dass Shaq auflegen konnte, aber wer hätte gedacht, dass Shaq auch so etwas wie Arabisch singen konnte? Schauen Sie sich an, wie er versucht, auf Arabisch zu singen, das ist ein ganz neues Niveau von Shaq-tastischem Spaß.Die Kampagne von Yas Island Abu Dhabi knüpft an den Erfolg des letzten Jahres mit der kuwaitischen "Miami Band" an und zelebriert den pulsierenden und energiegeladenen Geist der Insel, indem sie alle dazu einlädt, FunHasNoAge zu leben und Attraktionen und Unterhaltung von Weltklasse zu genießen. Lassen Sie sich den Spaß nicht entgehen!Sehen Sie sich Shaqs Video-Link hier an.Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.yasisland.com/Über die Yas IslandAn den goldenen Ufern von Abu Dhabi gelegen - nur 20 Minuten vom Stadtzentrum Abu Dhabis und 50 Minuten von Dubai entfernt - bietet Yas Island Urlaubern eine abwechslungsreiche Mischung aus Freizeit- und Unterhaltungsangeboten. Von preisgekrönten Themenparks wie Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi, und Warner Bros. World Yas Island, Abu Dhabi, bis hin zu unglaublichen Attraktionen wie dem rekordverdächtigen CLYMB Yas Island, Abu Dhabi, und dem aufregenden Yas Marina Circuit (Heimat des FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX) werden Besucher auf der 25 Quadratkilometer großen Insel eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten entdecken.Yas Island bietet Weltklasse-Einkaufsmöglichkeiten in Abu Dhabis größtem Einkaufszentrum Yas Mall, vielseitige Restaurants in Yas Marina und Yas Bay Waterfront, Abu Dhabis pulsierende Tag-Nacht-Attraktionen und preisgekröntes Golf auf dem Yas Links Golfplatz. Die Insel bietet das ganze Jahr über spektakuläre Musik-, Unterhaltungs- und Familienveranstaltungen in der Etihad Arena, dem größten überdachten Unterhaltungszentrum des Nahen Ostens, und beherbergt zehn unglaubliche Hotels, darunter das W Abu Dhabi - Yas Island, das Hilton Abu Dhabi Yas Island und The WB Abu Dhabi, das weltweit erste Themenhotel von Warner Bros. Das Reiseziel bietet auch WHITE Abu Dhabi, ein einzigartiges multisensorisches Indoor-Vergnügungszentrum und mehr als 165 gastronomische Einrichtungen, die über die ganze Insel verteilt sind.Mit der Eröffnung von SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, dem ersten Themenpark für Meeresbewohner in der Region, erweitert Yas Island sein unglaubliches Angebot um weitere Attraktionen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2435679/Yas_Island.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2435678/Yas_Island_Shaq_Attack.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1979650/4671534/Yas_Island_Abu_Dhabi_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/yas-island-shaquille-oneal-singt-in-arabic-302170638.htmlPressekontakt:Ridheema Singh,rrsingh@miral.ae,Rogina Barsoum rbarsoum@webershandwick.com. Telefon: +971 55 736 2058Original-Content von: Yas Island, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151347/5799549