Der US-Dollar (USD) hält sich am frühen Mittwoch stabil, während sich die Anleger auf wichtige makroökonomische Ereignisse vorbereiten, die erhebliche Auswirkungen auf die Bewertung der Währung haben könnten. Das US Bureau of Labor Statistic wird in der frühen amerikanischen Sitzung den Verbraucherpreisindex für Mai veröffentlichen. Später am Tag wird ...

