BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesforschungsministerium unterstützt Wissenschaft und Forschung in der Ukraine nach eigenen Angaben innerhalb der kommenden vier Jahre mit 24 Millionen Euro. Das teilte Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger am Mittwoch am Rande der internationalen Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Berlin mit. Für den Wiederaufbau seien exzellente Wissenschaft und Forschung eine zentrale Säule. "Hierfür brauchen wir herausragende und vernetzte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eine Bildungsperspektive für junge Menschen", sagte die FDP-Politikerin.

Das Ministerium fördert demnach unter anderem den Aufbau und die Stärkung von gemeinsamen Forschungsgruppen in dem von Russland angegriffenen Land. Vertreter deutscher und ukrainischer Universitäten und Institute arbeiten in geförderten Projekten zum Beispiel in den Bereichen deutsch-ukrainische und europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts, Antibiotika-Forschung oder Quantenforschung zusammen.

In Berlin beraten seit Dienstag rund 2000 Teilnehmer aus 60 Ländern bei einer zweitägigen Konferenz über die weitere Unterstützung für den Wiederaufbau der vom Angriffskrieg schwer getroffenen Ukraine./jr/DP/ngu