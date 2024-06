Auf einem Roundtable von mwb research ist es in dieser Woche schon angeklungen, jetzt steht es fest. Das Hotel Koenigshof von MHP Hotel wird am Stachus in München am 14. Juni die ersten Gäste begrüßen. Es war das Ziel der im m:access gelisteten Gesellschaft, den Koenigshof zum Start der Fußball-EM zu eröffnen. Diese startet ebenfalls am Freitag in ...

