Straßburg (ots) -KINO | FERNSEHFILME | SERIENWEB ONLYI am EarthSerie - Ab dem 21. Juni auf arte.tvMit 30 wird alles anders? Während Odiles Freunde im norwegischen Bergen feste Karriere- und Familienpläne haben, findet sie Erfüllung im Rap und verbringt viel Zeit mit ihrem besten Freund im Studio. Ihr Vater will, dass sie endlich einen Mann findet, was Odile zusätzlich erschwert, sich bei ihm als lesbisch zu outen. Eine mit erstklassigem Sound verwobene Serie über Selbstbestimmung und das Erwachsenwerden, die einen besonderen Einblick in die norwegische Hip-Hop-Szene gewährt.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025211/)WEB ONLYMutter, Mutter, KindSerie - Ab dem 24. Juni auf arte.tv"Mutter, Mutter, Kind" schildert den Alltag von Alice und Gabrielle - ein gleichgeschlechtliches Paar, das in einer heteronormativen Gesellschaft eine Familie gründen möchte. Als Alice nach zahlreichen Versuchen endlich schwanger ist, müssen sie und Gabrielle sich wie alle jungen Eltern als Familie neu erfinden und zwischen Beruf und Elternsein jonglieren. Aber für Gabrielle, die das Kind nicht ausgetragen hat, beginnt zudem ein langer Hindernislauf mit den Behörden, um offiziell als Mutter des gemeinsamen Kindes anerkannt zu werden.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/111699-001-A/)Ein Abend mit Doris DörrieSchwerpunkt - Ab dem 26. Juni auf arte.tvFrei sein von selbst auferlegten Rollenbildern - die Männer und Frauen in den Filmen von Doris Dörrie stellen sich die Frage: Wer wollen wir sein? Seit fast 50 Jahren dreht Dörrie Filme und schreibt Bücher. Dabei steht sie eigentlich lieber hinter der Kamera als im Rampenlicht. Im Porträt "Doris Dörrie - Die Flaneuse" (https://presse.arte.tv/programme/111641-000-A/) gibt sich die Regisseurin ungewöhnlich offen und zugänglich. Zudem zeigt ARTE Dörries romantische Komödie "Bin ich schön?" (https://presse.arte.tv/programme/112171-000-A/), stark besetzt u. a. mit Franka Potente, Iris Berben und Maria Schrader.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025237/)AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTEWEB ONLYTrump - Wie Social Media die Politik verändertDokumentation - Jetzt auf arte.tvDonald Trump setzte als Präsident zehntausende von Tweets ab. Seit 2016 nutzte er sie für seine Ziele, bis er 2021 von der Plattform verbannt wurde. Die Dokumentation zeigt seine Kommunikationsstrategie, sein Misstrauen gegenüber den traditionellen Medien und wie er Desinformation einsetzt, um Staatsoberhaupt zu werden. Wie hat er es geschafft, die politische Kommunikation radikal zu verändern?>> Jetzt auf ARTE (https://presse.arte.tv/programme/116687-000-A/)WEB ONLYNice to meet you - Durch Europa mit Jagoda Marinic6-teilige Dokureihe - Folge 1-3 bereits online auf arte.tvIn einer Zeit der gesellschaftlichen Spaltung reist die Journalistin Jagoda Marinic durch Europa auf der Suche nach dem, was die Menschen verbindet. Sie spricht unter anderem mit Aktivisten und Kulturschaffenden über das, was sie bewegt. In jedem Land findet sie ein gemeinschaftliches Gefühl: in Spanien die Freiheit, in Frankreich die Hoffnung, in Deutschland die Empathie, in Polen den Stolz, in Österreich den Humor und in Italien die Lebenslust.>> Jetzt auf ARTE (https://www.arte.tv/de/videos/RC-025353/nice-to-meet-you/)WISSENSCHAFTWEB ONLYEin Tag im Angesicht der Klimafolgen3-teilige Dokureihe - Ab dem 17. Juni auf arte.tvDer Klimawandel ist für Millionen von Menschen in den Städten, Dörfern und an den Küsten Asiens eine alltägliche Realität. Die 3-teilige Dokureihe geht den Fragen nach, wie die betroffenen Menschen mit den Folgen umgehen und wie sie sich den Herausforderungen stellen, von denen ihr Überleben abhängt.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-022421/)MUSIK | Der ARTE-FestivalsommerWEB ONLYSouthsideFestival - Ab dem 21. Juni auf arte.tvNach einem erfolgreichen Start des Festivalsommers auf ARTE Concert mit dem Elbjazz am Hamburger Hafen (https://www.arte.tv/de/videos/RC-022547/elbjazz/) geht es als nächstes auf das Southside Festival! Das schöne Neuhausen Ob Eck verwandelt sich wieder zum Treffpunkt von Musikfans diversester Genres: egal ob Rap, Pop, Rock oder Elektronisches - hier wird mitgesungen und getanzt! Das Line-Up für die Übertragungen wird zeitnah auf arte.tv/concert und dem Youtube-Kanal von ARTE Concert bekannt gegeben.>> Demnächst auf ARTE Concert (https://www.arte.tv/de/arte-concert/demnachst/)WEB ONLYRufus Wainwright: Dream RequiemMit Meryl StreepKonzert - Live am 14. Juni um 20.15 Uhr auf ARTE ConcertDass Rufus Wainwright ein experimentierfreudiger Musiker ist, stellt er mit seinem Requiem für die Opfer der Coronapandemie erneut unter Beweis - eine Ode an das Leben, kraftvoll interpretiert vom Orchestre philharmonique de Radio France. Mikko Franck dirigiert die Welturaufführung des Requiems mit der Sopranistin Anna Prohaska. Dieses Konzert heißt einen besonderen Gast willkommen: die Schauspielerin Meryl Streep, die für diesen Anlass die Rolle der Rezitatorin übernimmt und das Gedicht Les Ténébres von Lord Byron vorliest.>> Mehr Infos auf ARTE Concert (https://www.arte.tv/de/videos/114846-013-A/rufus-wainwright-dream-requiem/)KUNST | KULTUR | POPKULTURONLINE FIRSTCaspar David Friedrich - Die Entdeckung der UnendlichkeitDokumentation - Ab dem 30. Juni auf arte.tvCaspar David Friedrich war der bedeutendste Maler der deutschen Romantik, heute ist er einer der berühmtesten Künstler weltweit. Die Dokumentation beleuchtet die Aktualität seiner Kunst und die Bedeutung seines Verhältnisses zur Natur für die heutige Zeit mit Hilfe von Experten und zeitgenössischen Künstlern.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/112225-000-A/)Pressekontakt:Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 20 67Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5799733