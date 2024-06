Aero Energy nimmt Jagd auf hochgradige Uranvorkommen auf!

Anzeige / Werbung

Das erste Uranbohrprogramm von Aero Energy läuft. Ganz in der Nähe zweier Zieler wurde starke Radioaktivität gemessen!

Zonen starker Radioaktivität nahe Bohrzielen entdeckt!

Jetzt ist es so weit: Die vielversprechende Urangesellschaft Aero Energy (WKN A4007Y / TSXV AERO) lässt die Bohrer sprechen! Nachdem man vor Kurzem die 13 aussichtsreichsten Ziele auf dem Murmac-Projekt ausgewählt hat, begann nun das erste eigene Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte.

Und das Murmac-Programm, das rund 2.600 Bohrmeter verteilt auf 13 Bohrlöcher umfassen soll, scheint unter einem guten Stern zu stehen. Denn wie Aero mitteilt, hat man "starke bis intensive" Radioaktivität in der Nähe von gleich zwei der ausgewählten Bohrziele entdeckt, während man die Bohrstandorte prüfte!

Demzufolge wurden bei Ziel A15 mit einem tragbaren Gammastrahlenspektrometer (RS-125 Super-SPEC von Radiation Solutions) 60.793 cps (counts per second) in der hängenden Wand des Ziels entdeckt. Bei Ziel P4 wurden, ebenfalls in der hängenden Wand des Ziels, 13.533 cps nachgewiesen. Was, so Aero-CEO Galen McNamara, noch einmal das große Entdeckungspotenzial des Murmac-Projekts unterstreicht.

Die erste Bohrung des von Aero Energys Partner Fortune Bay durchgeführten Programms läuft bereits auf dem Ziel P7. Als nächste Ziele sind dann eben A15 und P4 vorgesehen. (Eine Übersicht der für 2024 vorgesehenen Ziele findet sich in der untenstehenden Karte.)



Bohrziele Murmac 2024; Quelle: Aero Energy

Ziel des jetzt angelaufenen Bohrprogramms ist die Suche nach hochgradigen Uranvorkommen im Grundgestein (Basement), wobei Aero diese mit Hilfe einer geophysikalischen VTEM-Untersuchung und der 3D-Modellierung von Bodengravitationsdaten erstellte. Priorisiert wurden die Ziele nach der geophysikalischen Beschaffenheit, der geologischen/strukturellen Lage, der Nähe zu interessanten historischen Uranvorkommen und den bisherigen, positiven Bohrergebnissen des Vorgängers und Partners Fortune Bay. Aero Energy ist in der Ausführung des Programms zudem sehr flexibel und kann dieses in Echtzeit an die ersten Bohrergebnisse anpassen.

Explorationsmodell bereits bestätigt

Dass das Unternehmen mit Bohrungen auf dem Murmac-Projekt beginnt, ist kein Zufall. Denn die Liegenschaft befindet sich zwischen den historischen Uranminen Gunnar und Lorado und hat bereits in der Vergangenheit erhebliches Potenzial gezeigt. Explorationsarbeiten zwischen 1960 und 1980 wiesen zahlreiche, hochgradige Uranvorkommen nach. Allerdings, und das ist der Unterschied zum Vorgehen von Aero Energy, wurden diese nicht systematisch auf im Grundgestein enthaltene Uranmineralisierung untersucht, wie sie typisch für das weltbekannte Athabasca Basin ist, an dessen Rand die Projekte des Unternehmens liegen. 2022 hatte ein Bohrprogramm von Fortune Bay mit mehreren Bohrlöchern das Potenzial auf hochgradiges Uran aufgezeit - und damit das Explorationsmodell bestätigt.

Bohrungen auf weiteren Projekten geplant

Während Aero Energy das Bohrprogramm auf Murmac vorantreibt, wählt man bereits für die Projekte Sun Dog und Strike die aussichtsreichsten Ziele aus. Hier sollen zusätzliche 2.000 Bohrmeter folgen, deren Durchführung ebenfalls vollständig finanziert ist

Fazit: Die Vorbereitungen haben einige Zeit in Anspruch genommen, doch jetzt drehen sich bei Aero Energy die Bohrer im ersten eigenen Bohrprogramm überhaupt! Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten schon verschiedentlich darauf aufmerksam gemacht, wie aussichtsreich sich die verschiedenen Uranprojekte des Unternehmens darstellen. Angesichts der Entdeckung starker Radioaktivität in der Nähe von gleich zwei Bohrzielen auf Murmac, glauben wir, dass hier die Chancen auf einen ersten Bohrerfolg besonders hoch sind. Nach wie vor handelt es sich bei Aero um eine riskante Spekulation, doch sind wir der Ansicht, dass mit Beginn der Bohrungen und insbesondere bei Bohrerfolgen wieder deutlich mehr Schwung in die Aktie kommen könnten. Wir bleiben am Ball!

