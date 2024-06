Die meistgehandelten Produkte: Investoren bullisch im NASDAQ

Zur Wochenmitte richten Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt ihre Aufmerksamkeit auf die Geschehnisse in den USA. Nachdem wichtige Indizes an der Wall Street am Dienstag neue Rekorde erreicht haben, stehen am Mittwoch die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten und das Fed-Meeting als wichtigste Termine der Börsenwoche an. Der DAX® verzeichnet ein Plus.