Nachrichtenagentur-Gruppe verzeichnete 2023 1,9 Prozent Wachstum - "Trusted AI" und neue APA-Plattformen im Fokus der Strategie und Produktentwicklung - APA-CEO Clemens Pig: "Wir liefern im Superwahljahr ein redaktionell-technologisches Upgrade für die Mediendemokratie" - Geschäftsbericht kompakt (https://apa.at/gb-kompakt-2023/)Die angespannten ökonomischen Rahmenbedingungen setzten Österreichs Medienwirtschaft 2023 weiter unter Druck. Trotz des anhaltend herausfordernden Umfelds ist es der APA - Austria Presse Agentur gelungen, ihren Wachstumskurs fortzusetzen und 2023 mit einem Umsatz von 75,80 Mio. Euro (2022: 74,35 Mio. Euro) ein stabiles Jahresergebnis zu erzielen. Das Wachstum der APA-Gruppe betrug damit 1,45 Mio. Euro oder 1,9 Prozent zum Vorjahr. Das abgeschlossene Geschäftsjahr stand ganz im Zeichen der Strategie "APA Trusted AI"; die Nachrichtenagentur-Gruppe stellte als first mover 2023 sowohl eine eigene KI-Leitlinie (https://go.ots.at/Mi9OlpmQ) als auch eine laufend erweiterte KI-Produktpalette (https://apa.at/produkt/ki-tools/) vor.Das operative Ergebnis (EBIT) der APA-Gruppe lag 2023 bei 2,62 Mio. nach 4,50 Mio. Euro 2022, das Jahresergebnis (EGT) betrug 3,17 Mio. Euro nach 2,97 Mio. Euro 2022. Der Personalstand der APA-Gruppe stieg auf 511 Vollzeitäquivalente nach 505 im Jahr 2022.Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand der APA - Austria Presse Agentur, betonte anlässlich der APA-Generalversammlung am Mittwochvormittag: "Die APA-Gruppe liefert im Superwahljahr mit ausgewogener Berichterstattung, zuverlässigen Faktenchecks und sicheren Tech- und KI-Lösungen ein redaktionell-technologisches Upgrade für die Mediendemokratie. Unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit, die genossenschaftliche Kraft von Kooperation und der besondere Innovationsgeist des APA-Teams sind das Betriebssystem dafür."APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz (Tiroler Tageszeitung) und Aufsichtsratsvorsitzender Roland Weißmann (ORF) nutzten die Gelegenheit, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der APA-Gruppe für ihren Einsatz für den Unternehmenserfolg zu danken. "Die APA hat sich mit ihrem Know-how und ihrem strategischen Fokus als vertrauenswürdiger Player mit großem Innovationssinn und Weitblick positioniert. Im Rahmen des genossenschaftlichen Organisationsmodells spielt die Nachrichtenagentur damit eine zukunftweisende Rolle in der heimischen Medien- und Kommunikationslandschaft."Innovationen aus der APA-GruppeDer KI-Schwerpunkt der APA-Gruppe 2023 manifestierte sich unter anderem in einer interdisziplinären APA-Taskforce AI mit der Entwicklung von sicheren und faktenbasierten KI-Lösungen für Text, Sprache, Bild und Video in der Medienproduktion. Weitere Highlights aus den APA-Bereichen sind die neuen Plattformen APA-NewsDesk (Nachfolger des AOM) und APA-PIX (Bildredaktionssystem) sowie die Integration von KI-gestützten Lösungen und neuen Quellen in die Pressespiegel- und Monitoring-Services der APA-Gruppe. Im Geschäftsbereich APA-Tech konnte unter anderem mit der Einführung der OpenShift-Plattform als Basis für Softwareentwicklungsprojekte ein wesentlicher Meilenstein erfolgreich realisiert werden.Personalia in den APA-GremienIn der Generalversammlung wurden die Vorstandsmandate von Hermann Petz (Tiroler Tageszeitung) und Eugen A. Russ (Vorarlberger Nachrichten) für weitere drei Jahre bestätigt. Für den Aufsichtsratwurde Markus Mair (Kleine Zeitung) für eine weitere Funktionsperiode von drei Jahren wiedergewählt. In den APA-Gremien gibt es zudem seit März folgende personelle Änderungen bei den vom Kurier entsandten Funktionären in der Genossenschaft: Im Vorstand folgte Martin Gebhart auf Martina Salomon und im Aufsichtsrat folgte Richard Grasl auf Thomas Kralinger.Das Vorstandspräsidium der APA setzt sich unverändert aus Hermann Petz (Tiroler Tageszeitung) als Vorsitzendem sowie Eugen A. Russ (Vorarlberger Nachrichten) und Ingrid Thurnher (ORF) als stellvertretenden Vorsitzenden und Clemens Pig (APA) als geschäftsführendem Vorstand zusammen. Das Präsidium des Aufsichtsrats bilden Roland Weißmann (ORF) als Vorsitzender und Markus Mair (Styria) und Richard Grasl (Kurier) als stellvertretende Vorsitzende.Weitere ausführliche Informationen zum Geschäftsjahr 2023 der APA - Austria Presse Agentur bietet der Geschäftsbericht kompakt (https://apa.at/gb-kompakt-2023/).APA - Austria Presse AgenturDie APA - Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur (APA-News) und mehreren nationalen und internationalen Tochterunternehmen zusammen und ist in den Geschäftsfeldern Informations- und Kommunikationsmanagement (APA-Comm) sowie Informationstechnologie (APA-Tech) tätig.Die APA ist eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat und Regierung unabhängig sind. Die multimediale Berichterstattung der APA dient Medien als zuverlässige, unabhängige, schnelle und faktenbasierte Quelle. Darüber hinaus bietet die APA-Gruppe mit Medienbeobachtungs-, Medienanalyse- und Verbreitungsdiensten auch spezialisierte Lösungen für Kommunikationsspezialist:innen in Politik und Wirtschaft.www.apa.at (https://apa.at/)