Wolfenbüttel (ots) -Gemeinsam mit dem US-Traditionslabel Santa Cruz droppt Jägermeister eine limitierte, dreiteilige Skateboard- und Fashion Capsule Kollektion. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Wiederbelebung eines Kultdecks: Jeff Kendall, Skateboard-Legende und heutiger CEO/CMO bei NHS, Inc., der Heimat von Santa Cruz Skateboards, hatte es aus Liebe zu Jägermeister in den 1990er Jahren gestaltet. Die "Kendall Deck" Grafik wurde eines der erfolgreichsten Santa Cruz-Designs dieser Ära und zeigt Markenelemente beider Traditionsfirmen.30 Jahre später erlebt das Skateboard von damals sein Revival: Die Santa Cruz x Jägermeister Reissue Capsule Kollektion ergänzt das Kendall-Deck im Retro-Design um passende T-Shirts in schwarz und olivgrün. Erhältlich sind die streng limitierten Pieces ab dem 20. Juni 2024 im Jägermeister-Onlineshop sowie direkt bei Santa Cruz erhältlich."Freiheit, Authentizität, Tradition und eine gewisse Portion Rebellion - all das eint unsere Marken und Skateboarding", sagt Jeff Kendall, CEO Santa Cruz Skateboards."Mit Jeff Kendall haben wir einen Skate-Profi der ersten Stunde für unsere Kollaboration gewonnen. Er ist ein langjähriger Fan der Marke Jägermeister. Das Board, das er aus einer Laune heraus vor über 30 Jahren entwickelt hat, können wir heute gemeinsam wieder aufleben lassen", erklärt Sven Schindler, Head of Global Brand & Digital Marketing bei der Mast-Jägermeister SE.Internationale Pro-Skater sind Teil der KampagneFür die "Jägermeister x Santa Cruz" - Capsule Kollektion haben drei hochkarätige Skate-Talente ihre Skateboards in die Hand genommen: Im Kampagnenspot "The Hunt" begeben sich Aldana Bertran (Barcelona), Blake Johnson (Los Angeles/Barcelona) und Justin Sommer (Berlin) auf die Suche nach dem besten Skate-Spot der Stadt. Schauplatz ist die norddeutsche Kleinstadt Wolfenbüttel, Heimat von Jägermeister. Das Trio fährt vorbei an Wäldern, Wiesen und Fachwerkhäusern bis es an dem Ort ankommt, an dem Jägermeister seinen Ursprung hat - dem Fasslager des legendären Kräuterlikörherstellers. Wer genau aufpasst entdeckt auch Jeff im Spot.Die "Jägermeister x Santa Cruz" Capsule Kollektion lädt Fashion- und Skate-Enthusiasten dazu ein, ein Stück der Skateboard-Geschichte der 1990er Jahre zu erleben und sich von der Leidenschaft für Freiheit und Rebellion inspirieren zu lassen.Über JägermeisterDer weltweit erfolgreiche Premium-Kräuterlikör wurde vor mehr als 80 Jahren von Curt Mast auf den Markt gebracht. Das Rezept aus 56 Kräutern, Blüten und Wurzeln ist bis heute unverändert. Traditionell wird Jägermeister ausschließlich in der norddeutschen Kleinstadt Wolfenbüttel hergestellt. Die Abfüllung erfolgt in den Werken in Wolfenbüttel-Linden sowie im sächsischen Kamenz. Von hier wird der Kräuterlikör in der markanten Flasche in mehr als 150 Länder exportiert. Das Familienunternehmen beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende.Zum Markenportfolio gehören ab 2020 auch Teremana, die vom Hollywood-Schauspieler und Unternehmer Dwayne Johnson gegründete Tequila-Marke, und GIN SUL, der in Hamburg-Altona produziert wird.Über Santa CruzSanta Cruz Skateboards mit Sitz in Santa Cruz, Kalifornien, wurde 1973 von den damaligen Eigentümern Richard Novak, Doug Haut und Jay Shuirman gegründet, die auch NHS Inc. ins Leben riefen. Santa Cruz Skateboards wird seit Langem als eines der ersten Skateboard-Unternehmen verehrt, das im Laufe der Jahre Beständigkeit bewiesen hat. Es hat darüber hinaus zur Innovation und Modernisierung von Skateboards und Skateboarding beigetragen. Im Jahr 2023 feierte NHS sein 50-jähriges Bestehen.Kontakt :Rika StünkelManager B2C Communications & Influencer MarketingMast-Jägermeister Deutschland GmbHTel.: +49 175 1867610E-Mail: rika.stuenkel@jaegermeister.dewww.jaegermeister.deOriginal-Content von: Mast-Jägermeister Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151064/5799816