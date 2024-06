Fuer folgende Geschaefte in der ISIN LU2780870932 in der Waehrung EUR wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Datum Zeit Volumen Preis

12.06.2024 12:24:16 92 57,562

12.06.2024 12:24:16 1,900 57,588

12.06.2024 12:28:55 92 57,558

12.06.2024 12:28:55 1,900 57.584

12.06.2024 12:30:15 92 57,62

12.06.2024 12:30:15 1,900 57,646

Fair Value lt. Antragsteller: 92 EUR

