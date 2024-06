Die GameStop-Aktie hat es am Freitag übel erwischt. Nachdem das Unternehmen zunächst eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte, enttäuschte am Abend auch noch Keith Gill alias Roaring Kitty mit seinem Livestream. Doch am Dienstag, als die Aktien platziert wurden, ging es für GameStop plötzlich wieder nach oben.

