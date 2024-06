Nasdaq Copenhagen A/S: Nykredit Realkredit - Admission for trading and official listing

It has been decided to admit the following mortgage bonds for trading and official listing with effect from 14 June 2024: Udsteder / issuer Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Realkredi Realkredi Realkredit Realkredit t t Første dato for 14-06-2024 14-06-2024 14-06-2024 14-06-2024 handel / First day of trading ISIN DK00095472 DK00095471 DK0009547051 DK0009546913 18 35 Instrument F6NYK32Gja F3NYK32HSE 1NYK13Hap26DKKIT 1NYK13Gap30DKKRF name/ticker 28 Kok28 Udstedelsesvaluta / DKK SEK DKK DKK Currency, issuance Årlig nominel rente 0 4,5 1 1 / Nominal interest rate Udløbsdato / 01-01-2028 01-10-2028 01-04-2026 01-04-2030 Maturity date Terminer pr. år / 4 4 1 4 Payments per year Udsteder Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit / Realkredit Realkredit Realkredit Realkredit issuer Første 14-06-2024 14-06-2024 14-06-2024 14-06-2024 dato for handel / First day of trading ISIN DK0009546830 DK0009546756 DK0009546673 DK0009546590 Instrume 1NYK13Jja35DKKRF 1NYK13Hja26EURIT 3NYK13Hja30EURRF 1NYK13Hja35DKKRF nt name/ti cker Udstedel DKK EUR EUR DKK sesvalut a / Currenc y, issuanc e Årlig 1 1 3 1 nominel rente / Nominal interes t rate Udløbsda 01-01-2035 01-01-2026 01-01-2030 01-01-2035 to / Maturit y date Terminer 1 1 1 1 pr. år / Payment s per year Udsteder / issuer Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Realkredit Realkredit Realkredit Realkredit Første dato for handel / 14-06-2024 14-06-2024 14-06-2024 14-06-2024 First day of trading ISIN DK000954756 DK0009547648 DK0009547481 DK0009547721 4 Instrument name/ticker F6NYK32Hjan F6NYK32GEURj F6NYK32Hja28 F3NYK32Hok27 28 u27 Udstedelsesvaluta / DKK EUR DKK DKK Currency, issuance Årlig nominel rente / 0 0 0 0 Nominal interest rate Udløbsdato / Maturity 01-01-2028 01-07-2027 01-01-2028 01-10-2027 date Terminer pr. år / 4 4 4 4 Payments per year For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66