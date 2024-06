Nach den Verbraucherpreisen aus den USA springt die Wall Street an! Dow Jones und S&P 500 präsentieren sich stark, an der Spitze steht der Nadaq mit einem Plus von rund 1,6 Prozent. Ob sich diese gute Laune halten wird, erfahren wir erst am Abend. Die Pressekonferenz rund um Fed-Chef Jerome Powell entscheidet möglicherweise über die Kurse der nächsten Tage und Wochen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Apple, BYD, Oracle, Broadcom und Affirm Holdings.

