Mit den sogenannten Copilot-Plus-PCs will Microsoft KI-Laptops salonfähig machen. Doch nun ist das Vorhaben wegen eines Streits zwischen ARM und Qualcomm in Gefahr. Dabei geht es um einen einzelnen Kern. Die Folgen könnten aber gravierend sein. In einem Rechtsstreit geht der Technologieanbieter ARM gegen seinen zweitgrößten Kunden Qualcomm vor. ARM fordert, dass alle Laptops mit Snapdragon-X-Prozessoren zerstört werden. Das betrifft unter anderem ...

