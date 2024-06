Einen extrem schwachen Handelsstart hat am Mittwoch die Aktie des US-Unternehmens Vera Bradley hingelegt. Kurz nach der Opening Bell verliert das Papier am Russell-2000-Ende rund 15 Prozent. Das Chartbild, das in der Vorwoche noch deutlich stärker präsentierte, erhält damit einen deutlichen Dämpfer. DER AKTIONÄR verrät, was hinter den Verlusten steckt.

Den vollständigen Artikel lesen ...