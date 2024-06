New York - Eine überraschende Abschwächung der Teuerung in den USA hat am Mittwoch dem Rekordlauf der US-Börsen neuen Schwung verliehen. Die später anstehende Leitzinsentscheidung der Notenbank Federal Reserve (Fed) rückte angesichts dieser positiven Nachricht erst einmal in den Hintergrund. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zog im frühen Handel um 0,63 Prozent auf 38 993,39 Punkte nach oben. Der S&P 500 und die überwiegend mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...