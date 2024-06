Tagesausblick für 13.06.: Inflationszahlen beflügeln Aktienmärkte. Weitere US-Daten im Fokus.

Der Inflationsdruck in den USA sinkt. Die heute veröffentlichten Daten fielen besser aus als viele Experten erwartet hatten. Dies eröffnet nach Ansicht vieler Marktteilnehmer, Spielraum für baldige Zinssenkungen und stimulierte die Aktienmärkte. Der DAX® sprang daraufhin über die Marke von 18.600 Punkte. In den USA eröffneten der technologielastige Nasdaq®100 sowie der S&P®500 ebenfalls mit deutlichen Kursgewinnen. Heute Abend steht die Fed-Zinsentscheidung an. Morgen folgen weitere vielbeachtete US-Daten.

Die überraschend guten Inflationsdaten aus den USA drückten in Europa und den USA auf die Renditen von Staatsanleihen. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen tauchte unter die 3%-Marke. In den USA sanken die Renditen auf den tiefsten Stand seit Anfang April. Von dieser Entwicklkung profitierten unter anderem Gold und Silber. Der Goldpreis verbesserte sich auf 2.327 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber setzte sich bei rund 30 US-Dollar fest. Die gute Stimmung an den Aktienmärkten erfasste auch die Anleger an den Ölmärkten. Dabei stieg der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zeitweise auf 83,30 US-Dollar. Auf diesem Level ging den Bullen zunächst jedoch die Kraft aus und der Öl-Future gab einen großen Teil seiner Tagesgewinne wieder ab.

Unternehmen im Fokus

Ceconomy und Henkel markierten ein neues 52-Wochenhoch. Spekulationen über eine Übernahme trieben die Aktie von Covestro heute weiter nach oben. Stabilus knickte nach einer Prognosesenkung zweistellig ein. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia profitierten vom deutlichen Renditerückgang an den Anleihemärkten. SAP bekam Unterstützung von guten Zahlen des Konkurrenten Oracle. Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW legten erneut den Rückwärtsgang ein. Die EU plant einen Einfuhrzoll von bis zu 38,1 Prozent für chinesische E-Autos.

Morgen laden unter anderem Deutsche Wohnen, Hamburger Hafen und Logistik und Traton jeweils zur Hauptversammlung.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.641/18.757/18.872/19.249 Punkte Unterstützungsmarken: 18.261/18.378/18.494/18.577 Punkte Der DAX® brach aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus und hangelte sich schrittweise auf 18.641 Punkten nach oben. Zum Handelsschluss stabilisierte sich der Leitindex auf diesem Level. Gelingt der Ausbruch über 18.641 Punkte, besteht die Chance auf eine Erholung 18.757 Punkte und im weiteren Verlauf bis 18.872 Punkte. Im Bereich von 18.577 Punkte findet der Index nun eine Unterstützung. Bei Rücksetzern unter dieses Level droht eine erneute Konsolidierung bis 18.494 beziehungsweise 18.378 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 23.04.2024 - 12.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum:13.06.2019 - 12.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de