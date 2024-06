In der Pfalz hat die Spargelzeit in diesem Jahr außergewöhnlich früh begonnen. Bereits Anfang März konnten die ersten Stangen des königlichen Gemüses für den Hofverkauf gestochen werden. Aufgrund der nach vorne verlängerten Saison zieht Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG - bereits vor dem traditionellen Finale der deutschen Spargelsaison am...

Den vollständigen Artikel lesen ...