DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat für dieses Jahr nur eine Zinssenkung in Aussicht gstellt und signalisiert, dass es die meisten ihrer Mitglieder nicht eilig haben, die Zinsen zu senken. Im März hatten sie noch drei Senkungen avisiert. Zugleich hielt die Fed wie erwartet ihren Leitzins in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent und damit auf einem 23-Jahreshoch. Der Beschluss fiel einstimmig. Die Notenbanker bezeichneten die jüngsten Fortschritte in Richtung auf das Inflationsziel als "bescheiden", was eine leicht bessere Bewertung gegenüber der vorherigen Sitzung darstellt. Die neuen Projektionen zeigen, dass 11 von 19 Entscheidungsträgern in diesem Jahr nicht mehr als eine Zinssenkung erwarten, darunter 4 Ratsmitglieder, die keine Senkungen vorhersagen. Acht andere Notenbanker rechnen mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr. "Die Inflation ist immer noch zu hoch", sagte Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz. Die Notenbank bleibe sehr wachsam gegenüber Inflationsrisiken. Die Fed treffe Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung, das Timing von Zinsänderungen sei "sehr datenabhängig."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

10:00 DE/Traton SE, HV

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV

10:30 DE/Stabilus SE, Analysten-Konferenz zur angepassten Prognose

14:00 NL/Stellantis NV, Kapitalmarkettag

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Bremer Lagerhaus 0,45 EUR Eurokai KGaA 1,80 EUR OVB 0,90 EUR Patrizia 0,34 EUR Hawesko 1,30 EUR Sixt Stämme 3,90 EUR Sixt Vorzüge 3,92 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion April Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-1,0% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 229.000 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.637,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.441,00 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 19.639,75 +0,7% Nikkei-225 38.797,85 -0,2% Schanghai-Composite 3.028,28 -0,3% Hang-Seng-Index 18.034,42 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 130,84 -1 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 18.630,86 +1,4% DAX-Future 18.635,00 +1,2% XDAX 18.615,98 +1,2% MDAX 26.772,92 +1,2% TecDAX 3.461,59 +1,0% EuroStoxx50 5.034,43 +1,4% Stoxx50 4.559,91 +1,0% Dow-Jones 38.712,21 -0,1% S&P-500-Index 5.421,03 +0,9% Nasdaq-Comp. 17.608,44 +1,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,85% +57

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Portion Neugier sehen Händler der Eröffnung an Europas Börsen am Donnerstag entgegen. Denn die Nachrichtenlage um die US-Zinsen wird als widersprüchlich aufgenommen. Hatten zunächst die besser als gedacht ausgefallenen US-Verbraucherpreise noch für Rallylaune gesorgt, wurde später am Mittwoch der Ausblick der US-Notenbank als eher falkenhaft wahrgenommen. Die US-Börsen erreichten zunächst neue Allzeithochs, gaben dann mit den Fed-Aussagen aber etwas nach und gingen auf den Tagesstiefs aus dem Handel - die Nasdaq-Indizes schlossen unter dem Strich aber dennoch fest. Der DAX wird am Morgen knapp über der 18.600er-Marke erwartet, also wenig verändert.

Rückblick: Fest - Günstig ausgefallene US-Verbraucherpreise befeuerten die Zinssenkungshoffnungen und sorgten am Aktienmarkt für starken Auftrieb. Der Automobilsektor hinkte mit plus 0,2 Prozent weit hinterher. Die EU plant Importzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge, allerdings liegt der Satz weit unter dem, den beispielsweise die USA oder die Türkei anwenden. Im Handel wird befürchtet, dass China gleichwohl mit Gegenmaßnahmen reagieren wird. Belastend auf den Autosektor wirkte auch die von GM gesenkte Absatzprognose für Elektroautos. Für Bankaktien ging es im Schnitt um 1,3 Prozent nach oben. Damit erhole sich der Sektor aber nur vom Schock über die Ankündigung von raschen Neuwahlen in Frankreich, hieß es. Societe Generale gewannen 2,1 und BNP Paribas 1,8 Prozent. Rentokil machten einen Satz um 13,7 Prozent nach oben. Treiber war der Einstieg eines aktivistischen Investors. Prosus (+2,2%) steckten eine Gewinnwarnung komplett weg. Der bereinigte Gewinn aus dem Kerngeschäft soll sich gleichwohl nahezu verdoppeln.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Im Automobilsektor waren Porsche Holding (-7,2%) das Schlusslicht, allerdings wurde die Aktie ex Dividende gehandelt. Stabilus knickten um 15,8 Prozent ein nach einer Gewinnwarnung des Autozulieferers. Gestützt von fallenden Marktzinsen nach günstigen Inflationsdaten aus den USA erholten sich Immobilienaktien: Vonovia schlossen 3 Prozent fester, LEG 3,4 und Aroundtown 3,9 Prozent. Tagesgewinner im DAX waren Heidelberg Materials. Nach einer Kaufempfehlung durch Metzler schlossen sie 4,4 Prozent fester.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffälligkeiten bei Einzelwerten gab es laut einem Händler nicht.

USA - AKTIEN

Freundlich - Befeuert von wieder aufgeflammten Zinssenkungshoffnungen erklomm die Wall Street neue Rekordstände. Der Dow wurde zwar unter anderem von Nike gebremst, S&P-500 sowie die technologielastigen Nasdaq-Indizes markierten aber Allzeithochs. Vor allem zinssensible Technologietitel waren gesucht. Allerdings schlossen die Indizes wegen der eher falkenhaften Verlautbarungen der Fed in der Nähe der Tagestiefs. Der Markt habe aber die früher am Tag veröffentlichten US-Verbraucherpreise schwerer gewichtet, die eine positive Überraschung gebracht hätten, hieß es. Im späten Geschäft ebbte die Zinshoffnung nur leicht ab, nachdem die Fed für 2024 nur noch eine Zinssenkung in Aussicht stellte. Oracle zogen um 13,2 Prozent an. Das Softwareunternehmen hatte KI-Verträge mit Google, Microsoft und OpenAI angekündigt, worüber schwache Quartalsergebnisse in den Hintergrund traten. Apple stiegen um weitere 2,9 Prozent auf ein neuerliches Allzeithoch. Treiber war die KI-Strategie gepaart mit positiven Analystenstimmen. Nike verloren 2,3 Prozent. Der US-Sportartikelhersteller verlor in der EU einen Prozess um Markenrechte gegen Puma.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,76 -6,7 4,83 34,2 5 Jahre 4,33 -9,0 4,42 32,9 7 Jahre 4,32 -8,7 4,41 35,1 10 Jahre 4,33 -7,5 4,40 44,7 30 Jahre 4,48 -5,2 4,54 51,4

Die Anleiherenditen sanken deutlich nach einer niedriger als gedacht ausgefallenen Inflation im Mai in den USA. Mit den leicht falkenhaften Aussagen der US-Notenbank im späteren Verlauf kamen die Marktzinsen von den Tiefs wieder etwas zurück.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0804 -0,1% 1,0813 1,0848 -2,2% EUR/JPY 169,80 +0,3% 169,36 169,00 +9,1% EUR/CHF 0,9678 +0,1% 0,9672 0,9667 +4,3% EUR/GBP 0,8457 +0,1% 0,8449 0,8451 -2,5% USD/JPY 157,17 +0,4% 156,61 155,80 +11,6% GBP/USD 1,2775 -0,2% 1,2800 1,2837 +0,4% USD/CNH 7,2665 +0,1% 7,2619 7,2530 +2,0% Bitcoin BTC/USD 67.557,76 -1,4% 68.503,11 69.885,52 +55,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Sinkende Marktzinsen und die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA belasteten den Dollar, der Dollarindex sank um 0,5 Prozent. Mit den Fed-Zinsprojektionen war der Greenback von den Tagestiefs dabei wieder etwas zurückgekommen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,26 78,5 -0,3% -0,24 +7,9% Brent/ICE 82,33 82,6 -0,3% -0,27 +8,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Um bis zu 0,7 Prozent aufwärts ging es mit den Ölpreisen. Ein unerwarteter Anstieg der US-Rohöllagebestände bremste den Preisauftrieb nur moderat. Am Markt wurde nach Aussage von Händlern über eine fortdauernd hohen Nachfrage nach Erdöl spekuliert, nachdem die internationale Energieagentur ihre Prognose des weltweiten Ölverbrauchs 2024 erhöht und das Opec-Kartell seine optimistische Erwartung an die Nachfrage bekräftigt hatten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.310,14 2.323,00 -0,6% -12,86 +12,0% Silber (Spot) 29,15 29,73 -1,9% -0,57 +22,6% Platin (Spot) 948,64 968,00 -2,0% -19,36 -4,4% Kupfer-Future 4,51 4,57 -1,3% -0,06 +14,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den Zinssenkungsspekulationen war das Golds zunächst gesucht, am Ende des Tages blieb aber nur ein Plus von 0,2 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 13, 2024 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.