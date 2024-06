Für Tesla-Chef Elon Musk geht es am Donnerstag um einen Haufen Geld, wenn die Aktionäre am Abend bei der Hauptversammlung erneut über ein milliardenschweres Aktienpaket für ihn abstimmen. Doch so wie es aussieht, dürfte die Shareholder zu Gunsten von Musk abstimmen. Die Tesla-Aktie ist über Nacht deutlich nach oben gesprungen, nachdem Elon Musk verkündet hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...