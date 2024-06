DJ EUREX/Renten-Futures weiter auf dem Weg nach oben

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es für die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. US-Inflationsdaten und die Aussagen der US-Notenbank hatten am Mittwoch für ein volatiles Geschäft gesorgt, unter dem Strich waren die Kurse aber merklich gestiegen. Nun setze sich immer mehr eine positive Interpretation der Fed-Aussagen durch, heißt es am Vormittag.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 16 Ticks auf 131,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,05 Prozent und das Tagestief bei 130,80 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.352 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 30 Ticks auf 129,94 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 115,91 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2024 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.