Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 17. Juni 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Mosaik-Anhänger, ein Ölgemälde, eine "Sendung mit der Maus"-Phasenzeichnung, einen Diamantring, Keramik-Geschirr und drei Leuchten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 18. Juni 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren Kamee-Ohrhänger, eine Schale von William Moorcroft, einen Webapparat, eine Bronzefigur, ein Armband mit Edelsteinen und einen Schminktisch.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 19. Juni 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Mikrotom, einen Diamantring, eine Eulenfigur, einen Puppenwagen mit Spieluhr, eine Halskette und ein Gemälde von Rudolf Oppenheim.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 20. Juni 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine antike chinesische Stickerei, einen Laptop aus den 80er-Jahren, einen Ring, einen Strandschirm zur WM 1982, ein Silberarmband und eine Jardiniére.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 21. Juni 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein anatomisches Modell, eine Stabbrosche, einen Kerzenständer, eine Nackenhaube mit Silberstickerei, ein Brettspiel und einen Stifthalter.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.