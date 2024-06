München (ots) -Aras (https://aras.com/de-de), ein führender Anbieter von Product Lifecycle Management (PLM)- und Digital-Thread-Lösungen, erweitert sein Produktportfolio um "Supplier Management Solutions (https://aras.com/de-de/capabilities/secure-external-access?utm_campaign=701UM000008obHW&utm_source=the-wire&utm_medium=pr&utm_content=L%C3%B6sungen-f%C3%BCr-Lieferantenmanagement&utm_inherit=false)" für Aras Innovator. Die Erweiterungen optimieren die Zusammenarbeit mit Zulieferern und OEMs sowie die Möglichkeiten zur Datenauswertung und -anbindung. Die "Supplier Management Solutions" bieten einen sicheren Fernzugriff auf PLM-Daten und spezifizierte Elemente des Digital Threads über eine für mobile Endgeräte optimierte und konfigurierbare Webanwendung.Antworten auf die Herausforderungen der IndustrieProduktorientierte Unternehmen sind auf ihre Lieferanten und Geschäftspartner angewiesen, die als verlängerter Arm des Unternehmens fungieren. In den letzten Jahren ist die Lieferkette durch strenge Compliance-Vorschriften, neue Nachhaltigkeitsinitiativen und einen verstärkten Fokus auf Transparenz zunehmend unter Druck geraten. So zielt beispielsweise die Initiative "Digitaler Produktpass (https://www.bmuv.de/umweltpolitische-digitalagenda/so-funktioniert)" in der Europäischen Union darauf ab, Nachhaltigkeit und Transparenz in der Beschaffung zu fördern, indem sie Rückverfolgbarkeits- und Berichterstattungsrichtlinien für eine Reihe von Branchen ab 2026 vorschreibt. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, diese Anforderungen zu erfüllen, da ihre Systeme veraltet sind, sie nur einen begrenzten Einblick in die Informationen ihrer Lieferanten haben und die Kommunikation mit den Partnern in der Lieferkette uneinheitlich ist.Optimierte Zusammenarbeit mit LieferantenDie "Supplier Management Solutions" von Aras ermöglichen Unternehmen eine engere Zusammenarbeit mit Zulieferern und OEMs in einer gesicherten, gemeinsam genutzten Umgebung. Alle Anwender greifen auf einheitliche und stets aktuelle Daten zu. Indem die Kommunikation, der Datenaustausch und die Konnektivität über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg gefördert werden, erhöhen die Unternehmen ihre Transparenz, steigern ihre Effizienz und stärken ihre Datenanalysefähigkeiten. Außerdem können sie Lager- und Gemeinkosten senken und gleichzeitig die Qualität verbessern."Die Integration von 'Supplier Management Solutions' in Aras Innovator bietet Herstellern einen ganzheitlichen Ansatz für das Management des gesamten Produktlebenszyklus - von Design und Entwicklung über die Beschaffung bis hin zur Produktion", sagt John Sperling, SVP of Product Management bei Aras. "Durch den Einsatz von Automatisierung, Zusammenarbeit und datenbasierten Erkenntnissen können unsere Kunden ihr Geschäft effizienter und agiler gestalten und gleichzeitig ihre Compliance- und Nachhaltigkeitsziele über den gesamten Produktlebenszyklus erreichen."Hauptmerkmale und Vorteile- Kontrollierter Zugang: Zulieferer und OEMs erhalten einen sicheren Fernzugriff auf relevante PLM-Informationen. Dies reduziert Verzögerungen und sorgt für eine zeitnahe und verbesserte Kommunikation und Vertrauen zwischen allen Nutzern.- Optimierte Kommunikation: Die bidirektionale Kommunikation zwischen Unternehmen und Lieferanten wird ermöglicht, was zu einer schnelleren, besseren und transparenteren Entscheidungsfindung führt. Lieferanten können schnell über Risiken, Änderungen der Lieferadresse oder Unternehmensrichtlinien durch das Versenden von Einkäufermitteilungen informiert werden.- Konfigurierbare Anwendungen: Maßgeschneiderte Webanwendungen, die für mobile Geräte optimiert sind und spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen, stehen zur Verfügung. Sie unterstützen die Einhaltung von Prozessen und erhöhen die Flexibilität, Produktivität und Leistung.- Gemeinsame Nutzung von Dokumenten: Die gemeinsame Nutzung relevanter Lieferantendokumente wie CAD-Dateien und Produktspezifikationen wird ermöglicht - und zwar für alle Beteiligten auf der Basis einer einzigen Datenquelle (Single Source of Truth). Dies führt zu einer verbesserten Preisgestaltung, Zeitplanung und Lieferantenqualität.- Plattformsicherheit und Compliance: Ein sicherer, rückverfolgbarer und bidirektionaler Informationsaustausch zwischen den Partnern in der Lieferkette wird gewährleistet. Mit automatisierten Prozessen für das Qualitäts- und Risikomanagement von Lieferanten können Unternehmen Compliance-Fragen und regulatorische Risiken effizient angehen und konsistente Qualitätsstandards in der gesamten Lieferkette aufrechterhalten.- Messung der Lieferantenleistung: Die Leistung der Lieferanten wird mit Hilfe von Scorecards geprüft. Dies ermöglicht es den Einkäufern, Vergleiche zu ziehen und fundiertere Einkaufsentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus können Korrekturaufforderungen an Lieferanten (SCARs) gesendet und der Fortschritt über kollaborative Workflows verfolgt werden.Verfügbarkeit und RessourcenDie "Supplier Management Solutions (https://aras.com/de-de/capabilities/secure-external-access?utm_campaign=701UM000008obHW&utm_source=the-wire&utm_medium=pr&utm_content=L%C3%B6sungen-f%C3%BCr-Lieferantenmanagement&utm_inherit=false)" von Aras sind ab sofort verfügbar. Sehen Sie hier das aktuelle Webinar Zusammenarbeit fördern: Sicherer Austausch von Produktdaten mit Ihren Zulieferern (https://aras.com/de-de/resources/all/wbr-20240326-extend-digital-thread?utm_campaign=701UM000008oLuM&utm_source=the-wire&utm_medium=pr&utm_content=Teilen-Sie-Produktdaten-sicher-mit-Ihren-Lieferanten&utm_inherit=false), um mehr über diese Anwendungssuite zu erfahren.Über ArasAras (https://www.aras.com/de-de/) ist ein führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/user/arasplm), X (https://twitter.com/aras_plm), Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/), and LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation).Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125487/5800292