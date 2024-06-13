DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
FILII-S-GLHYBPA EOD EUR IE0006KNOFD1 BAW/UFN
FILII-S-GLHYBPA DLD EUR IE0006OIQXE9 BAW/UFN
FID2-S.GL.C.BD PA MF HEOA EUR IE0006QCIHM0 BAW/UFN
FILII-GLGVBCLAW HGDEOD EUR IE000G4ONBO6 BAW/UFN
F.U.2-S.EO C.B EOD EUR IE000VQZQ963 BAW/UFN
FID2-S.GL.C.BD PA MF IDLD EUR IE00BM9GRM34 BAW/UFN
FID.2-SDEMB EFT INCDLD EUR IE00BM9GRP64 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
FILII-S-GLHYBPA EOD EUR IE0006KNOFD1 BAW/UFN
FILII-S-GLHYBPA DLD EUR IE0006OIQXE9 BAW/UFN
FID2-S.GL.C.BD PA MF HEOA EUR IE0006QCIHM0 BAW/UFN
FILII-GLGVBCLAW HGDEOD EUR IE000G4ONBO6 BAW/UFN
F.U.2-S.EO C.B EOD EUR IE000VQZQ963 BAW/UFN
FID2-S.GL.C.BD PA MF IDLD EUR IE00BM9GRM34 BAW/UFN
FID.2-SDEMB EFT INCDLD EUR IE00BM9GRP64 BAW/UFN