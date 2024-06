EQS Stimmrechtsmitteilung: TUI AG

TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



13.06.2024 / 09:45 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: TUI AG Straße, Hausnr.: Karl-Wiechert-Allee 23 PLZ: 30625 Ort: Hannover

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900SL2WSPV293B552

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: UBS Group AG

Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

UBS AG



5. Datum der Schwellenberührung: 05.06.2024

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 4,43 % 0,87 % 5,3 % 507431033 letzte Mitteilung 3,93 % 0,83 % 4,76 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000TUAG505 0 22484062 0 % 4,43 % Summe 22484062 4,43 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückübertragungsanspruch für geliehene Aktien At any time 651682 0,13 % Nutzungsrecht für Aktien At any time 1008109 0,2 % Summe 1659791 0,33 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Short Put Option 18/12/2026 Physisch 772998 0,15 % Nutzungsrecht für Wandelanleihe Bar 82945 0,02 % Wandelanleihe (DE000A3E5KG2) 16/04/2028 27/05/2021-30/03/2028 Physisch 292456 0,06 % Swaps on Baskets 13/06/2024-20/06/2024 Bar 1126097 0,22 % Long Call Option 18/12/2026 Physisch 395198 0,08 % Nutzungsrecht für Wandelanleihe Physisch 73335 0,01 % Summe 2743029 0,54 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher UBS Group AG % % % UBS AG 4,03 % % % UBS Switzerland AG % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 4,03 % % % UBS Europe SE % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 4,03 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Singapore) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 4,03 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management (UK) Limited % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 4,03 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management Life Limited % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 4,03 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Switzerland AG % % % UBS Fund Management (Switzerland) AG % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 4,03 % % % UBS Asset Management AG % % % UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 4,03 % % % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Securities LLC % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 4,03 % % % Credit Suisse International % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 4,03 % % % Credit Suisse (Schweiz) AG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

10.06.2024





