Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 13.06.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 685 internationalen Medien
JETZT die PERFEKTE ZEIT für URAN-Investments nutzen! Profitieren vom ENERGIE-BOOM!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3E2HF | ISIN: AU0000305815 | Ticker-Symbol: X84
Frankfurt
13.06.24
09:59 Uhr
1,920 Euro
+0,270
+16,36 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BRAZILIAN RARE EARTHS
BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED1,920+16,36 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.