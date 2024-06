Berlin (ots) -Die italienische Luxus Schuh- und Accessoire-Marke BALDININI eröffnete am Mittwoch, den 12. Juni 2024 ihren ersten Flagshipstore in Deutschland am Kurfürstendamm 29 in Berlin auf rund 150 qm2. Der exklusive Store ist ganz im Design des Labels gehalten und beherbergt sowohl die Damen- als auch die Herrenkollektion. Der neue Store bietet der fashionaffinen Kundschaft ein exklusives Einkaufserlebnis im Herzen von Berlin. Im Rahmen eines glanzvollen Cocktails und der Ausstellung "Fino ad ora come allora" der Künstlerin Matete Martini folgten circa 150 geladene Gäste und VIPs aus Mode, Showbiz, Gesellschaft und Kunst der Einladung von BALDININI CEO Christian Prazzoli. Zahlreiche prominente Gäste erschienen extra für diesen Anlass in Schuhen und Taschen von Baldinini und sind bereits Fans des italienischen Luxuslabels.Unter den erschienen VIPs waren: Rex Adams, Schauspielerin, Jonathan Berlin, Schauspieler, Nina Ensmann, Schauspielerin, Jaime Krsto Ferkic, Schauspieler, Felix von Jascheroff, Schauspieler, Rebecca Kunikowski, Schauspielerin, Dieter Landuris, Schauspieler, Selma May, Model, Matete Martini, Künstlerin, Anne Menden, Schauspielerin, Tamara Gräfin von Nayhauss-Cormons, TV-Moderatorin, Ruhama Negassi, Model, Christine Neubauer, Schauspielerin, Christian Prazzoli, CEO Baldinini, Oleg Tikhomirov, Schauspieler, Angelina Werner, Influencerin und Model, uvw.Neben den luxuriösen Schuhen und Accessoires des Luxuslabels begeisterte die Ausstellung "Fino ad ora come allora" der italienischen Künstlerin Matete Martini die Gäste. Martini zeichnet die Geschichte der Marke nach, indem sie das historische Archiv mit Hilfe von Foto- Video- und Audioarbeiten neu interpretiert, die die Künstlerin während ihres Aufenthalts in der Manufaktur von Baldinini in San Mauro Pascoli geschaffen hat. Ein weiteres Highlight der eigens aus Italien angereiste Schuhmacher-Meister "Tonino" der seine Handwerkskunst präsentierte. Christian Prazzoli CEO BALDININI: "Wir halten am Expansionskurs von Baldinini fest und freuen uns über den fulminanten Auftakt hier in Berlin. Wir sehen im deutschen Markt langfristig viel Potenzial und haben für unseren ersten Store ganz bewusst Berlin gewählt. Der urbane Vibe dieser einzigartigen Stadt unterstreicht den besonderen Look von Baldinini und erschließt uns neue Zielgruppen."Für die Gesamtplanung und Pressearbeit zeichnet THINK INC. Communications verantwortlich.DOWNLOAD BILDMATERIAL Foto: O. Walterscheid, Brauer Photos. Gerne stellt Ihnen BALDININI die Bilder honorarfrei zur Verfügung.Pressekontakt Baldinini für Deutschland:THINK INC. Communications GmbH +49-89-724676-23, dvg@thinkinc.deOriginal-Content von: Baldinini, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175341/5800371