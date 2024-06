Fed-Chef Powell hatte gestern eine Botschaft an die Märkte: die Zinsen werden länger höher bleiben! Damit schüttete Powell etwas kaltes Wasser auf die erhitzten Gemüter, nachdem die gestrigen US-Inflationsdaten etwas niedriger ausgefallen waren. Aber die Fed-Mitglieder erwarten nur noch eine Senkung der Zinsen in diesem Jahr und heben die Inflationsprognose an - das war eine ...

