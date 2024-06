Wie viel bezahlt Apple an OpenAI, damit ChatGPT in iPhones, iPads und Macs integriert wird? Laut neuen Berichten soll dafür kein Geld an das KI-Unternehmen gehen. Stattdessen geht es OpenAI um ein langfristiges Ziel. Apple hat auf der WWDC 2024 viele KI-Features für iPhones, Macs und iPads vorgestellt. Darunter auch eine ChatGPT-Anbindung, falls die künstliche Intelligenz auf den Apple-Geräten nicht weiterhelfen kann. Seither fragen sich viele, wie ...

