München (ots) -Kreuzfahrtgäste, die vom 15.-22. Juni an Bord der MSC Euribia zu den norwegischen Fjorden reisen, können sich auf eine ganz besondere Fußball-Überraschung freuen. Neben der Live-Übertragung an Bord wird das Deutschland-Spiel am 19. Juni von zwei ehemaligen Fußball-Nationalspielern kommentiert. Als Fachgrößen an Bord sind TV-Experte Patrick Owomoyela, der seine größten Erfolge mit Dortmund feierte, sowie Marko Rehmer, der bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 selbst auf dem Platz stand und mit der Nationalmannschaft 2002 den Titel des Vize-Weltmeisters feierte.Höhepunkte des Spieltages auf See werden ein Expertentalk vor dem Spiel und eine kurze Spielanalyse in der Halbzeitpause sein. Zudem werden weitere Aktivitäten wie Kinder-Fußball-Unterricht und ein "Meet & Greet" mit den ehemaligen Fußballprofis angeboten.Die Kreuzfahrt mit der MSC Euribia startet und endet in Kiel. Die Route des mit LNG betriebenen Schiffs umfasst Stopps in Kopenhagen, Nordfjordeid, Ålesund und Flåm. Das Schiff besucht den Aurlandsfjord und den Nordfjord.Auf allen 16 Schiffen der Schweizer Reederei, die im Sommer im Mittelmeer und in Nordeuropa unterwegs sind, werden sämtliche Spiele der Fußball-EM live übertragen. Alle Endrunden-Spiele ab dem Viertelfinale werden außerdem auf der großen Leinwand am Pooldeck gezeigt (mit Ausnahme der Lirica-Klasse, die über keine Leinwand verfügt), sodass die Gäste vor der Kulisse des Meeres dem Turnier folgen können. Eine Abkühlung gibt es entweder im Pool oder mit einem Platz in einem der Whirlpools. Als internationale Reederei mit einem Publikum aus der ganzen Welt wird jedes Spiel zum großen Fest, bei dem Fans stets für beide Parteien mitfiebern und feiern.