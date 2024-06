Zoomlion erweitert seine globale Präsenz und deckt nun über 140 Länder und Regionen ab, um die globale Marktpräsenz zu stärken

CHANGSHA, China, 13. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK) eröffnete im Mai sein umfassendes Kundenzentrum in Südvietnam und machte damit einen wichtigen Schritt zur Erweiterung seines globalen Marktnetzes. Die weltweit führenden Lösungen von Zoomlion werden mittlerweile von Kunden in über 140 Ländern und Gebieten genutzt, was den Ruf des Unternehmens als führender Hersteller fortschrittlicher Ausrüstungen stärkt. Durch die Priorisierung von Lokalisierung und Digitalisierung vertieft Zoomlion weiterhin seine globalen Aktivitäten und erreicht neue Höhen in der internationalen Entwicklung.

Die Bemühungen von Zoomlion um eine Marktexpansion haben beeindruckende Ergebnisse erbracht. Im Jahr 2023 erzielte Zoomlion einen Auslandsumsatz von 17,9 Mrd. RMB (2,47 Mrd. US-Dollar), was einem Anstieg von 79,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei die Einnahmen aus dem Ausland fast 40 % des Gesamtumsatzes ausmachen.

Zoomlion hat außerdem über 30 primäre Geschäftszentren und mehr als 350 sekundäre Einzelhandelsstandorte auf der ganzen Welt eingerichtet, mit über 3.000 Mitarbeitern im Ausland. Das Unternehmen kann sein Geschäftsnetzwerk weiter ausbauen, indem es von den großen regionalen Zentren aus in die wichtigsten Städte vordringt. Diese Expansion ist entscheidend für die Stärkung der globalen Präsenz des Unternehmens.

Der rasante Wachstumskurs von Zoomlion auf dem internationalen Markt wird durch das Bestreben vorangetrieben, ein durchgängiges, digitalisiertes und lokalisiertes Geschäftssystem auf globaler Ebene zu etablieren und vom regionalen Wachstum zu einer umfassenden, umfassenden Geschäftsexpansion überzugehen. Dieses Modell senkt effektiv die Kosten in der gesamten Lieferkette und verbessert die Effizienz der Produktlieferung.

Derzeit baut Zoomlion seine globale Präsenz durch die Gründung neuer Einzelhandelsstandorte und Tochtergesellschaften strategisch aus, einschließlich der Eröffnung eines Geschäfts für Landmaschinen in Laos, eines Geschäfts für Erdbewegungsmaschinen in Australien und 6S-Geschäften in Thailand sowie der Gründung neuer Tochtergesellschaften in wichtigen Märkten wie Malaysia, Nigeria und Oman. Mit seinen technischen Kranen hat sich Zoomlion den höchsten Marktanteil in der Türkei und in Zentralasien gesichert, wobei die lokalen Teams in Saudi-Arabien, Malaysia, Vietnam und Kenia die Marktposition in diesen Ländern weiter ausbauen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Zoomlion weiterhin neue Wachstumschancen erschließen, indem es sich auf sein End-to-End-Geschäftsmodell konzentriert und F&E, Produktion, Logistik, Vertrieb und Dienstleistungen synergetisch zusammenführt, um nahtlose Abläufe zu erreichen. Zoomlion will seine Geschäfte im Ausland optimieren, indem es die digitale Transformation beschleunigt, seine Risikokontrollfähigkeiten verbessert und ein effizientes Managementsystem für Personal, Produkte, Betrieb, Dienstleistungen und Finanzen aufbaut. Diese Strategie wird das Unternehmen in die Lage versetzen, eine hochwertige globale Wertschöpfungskette aufzubauen und sein künftiges Wachstum zu beschleunigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436692/1.jpg